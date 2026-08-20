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Marilyn Monroe cumpliría 100 años y Barbie la homenajea con su famoso vestido rosa

La nueva edición recrea el famoso vestido rosa satinado junto a sus característicos guantes y joyas brillantes

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Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Barbie Marilyn Monroe rinde homenaje a la icónica actriz de Hollywood en el centenario de su nacimiento.
Barbie Marilyn Monroe rinde homenaje a la icónica actriz de Hollywood en el centenario de su nacimiento. (Instagram/Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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