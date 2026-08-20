Marilyn Monroe cumpliría 100 años y Barbie la homenajea con su famoso vestido rosa

Barbie Marilyn Monroe rinde homenaje a la icónica actriz de Hollywood en el centenario de su nacimiento.

Uno de los vestidos más recordados de Marilyn Monroe vuelve a ser protagonista, más de siete décadas después de que la actriz lo luciera.

Para conmemorar los 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie presentó una nueva edición de Barbie Signature Marilyn Monroe, inspirada en la participación de la actriz en el número musical Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

La muñeca recrea el famoso vestido rosa satinado que Marilyn utilizó en la película de 1953. El diseño incluye el gran moño en la espalda, guantes largos y joyas brillantes, elementos que hicieron de aquel atuendo uno de los más reconocibles de la Época Dorada de Hollywood.

El vestuario original fue creado por William Travilla. La nueva Barbie también recupera el característico cabello rubio platino de la actriz para completar la recreación.

Esta no es la primera vez que Mattel lleva este momento de Marilyn a una muñeca. En 1997 presentó una Barbie inspirada en la actriz y en el mismo vestido rosa.

Ahora, con motivo del centenario de su nacimiento, uno de los looks más emblemáticos de Marilyn vuelve a convertirse en una pieza de colección.