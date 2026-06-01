Así se celebran los 100 años de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe en The Misfits, publicada en la edición de mayo de 1961 de la revista TV-Radio Mirror.

Los Ángeles, Estados Unidos. La rubia explosiva del cine Marilyn Monroe cumplió un siglo este 1.º de junio, y el Hollywood que la inmortalizó lo festeja con rosas, proyecciones de sus películas y hasta un pastel.

Los fans de la actriz le cantaron “Feliz cumpleaños” en el histórico Teatro Chino, un símbolo de la edad de oro del cine estadounidense y un popular destino turístico.

Cien rosas y un pastel fueron dispuestos en el lugar, donde las huellas de Monroe están inmortalizadas junto a las de Jane Russell, su compañera de reparto en Los caballeros las prefieren rubias (1953).

“Aquí fue donde su sueño se volvió realidad”, dijo a AFP Lacy Noel, guía turístico del Teatro Chino.

Noel comentó que Monroe visitaba de niña el famoso patio que guarda el recuerdo de estrellas como Joan Crawford y Shirley Temple para poner sus manos e “imaginar que podría ser ella algún día”.

“Su carrera y su vida son una prueba de que todos los sueños se vuelven realidad”, dijo Noel.

Los homenajes a la hija pródiga de la ciudad de oropel comenzaron el domingo, cuando el Museo de la Academia inauguró Marilyn Monroe: Icono de Hollywood.

Fotografía de la actriz Marilyn Monroe en una edición de finales de 1953 de la revista Modern Screen. (Modern Screen/Wikimedia Commons)

Además de proyecciones de películas como Mientras la ciudad duerme (1950), Torrente pasional (1953), y La malvada (1950), la muestra despliega cientos de piezas originales, algunas expuestas por primera vez.

Uno de los destacados es el vestido rosa que Monroe lució durante su interpretación de Diamonds Are a Girl’s Best Friend en Los caballeros las prefieren rubias.

Los seguidores de Monroe tendrán también una oportunidad de llevarse a casa un recuerdo de la estrella, gracias a la subasta “100 años de Marilyn”, organizada por la casa Julien’s Auctions.

Fotografías inéditas, un guión con anotaciones de su última producción, el inacabado cortometraje Something’s Got to Give, y objetos personales, como recetas escritas a mano y artículos de maquillaje, forman parte del inventario de 185 lotes que irá al martillo el 4 de junio.

Carrera meteórica

Marilyn Monroe nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926.

Tuvo una infancia inestable, que transcurrió entre orfanatos y hogares temporales, y se casó por primera vez a los 16 años.

Fue descubierta mientras trabajaba en una fábrica por un fotógrafo enviado a retratar a las mujeres en las líneas de producción, en una campaña para levantar los ánimos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

En breve comenzó a modelar, se divorció y cambió su cabello marrón por el rubio platinado con el que saltó al estrellato.

Consiguió su primer contrato con Fox y, antes de los 30 años, se consolidó como una estrella mundial.

Detrás de bambalinas, Monroe fundó su propia productora, asistió al prestigioso Actors Studio en Nueva York e incluso desafió a los estudios.

En la década de 1950, se negó a actuar en la adaptación del musical The Girl in Pink Tights, por considerar su guión mediocre y su salario tres veces inferior a su colega de pantalla, Frank Sinatra.

Monroe también denunció en la época, más de medio siglo antes de que el movimiento #MeToo sacudiera a la industria, a “los lobos” que merodeaban al talento: falsos agentes o productores que maniobraban para obtener favores sexuales.

La artista, que enamoró a la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, y le cantó el “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden, falleció en 1962, a los 36 años, por una sobredosis de barbitúricos.