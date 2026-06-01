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Así se celebran los 100 años de Marilyn Monroe

La rubia explosiva del cine Marilyn Monroe cumplió un siglo este 1.º de junio.

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Por AFP
Marilyn Monroe en The Misfits, publicada en la edición de mayo de 1961 de la revista TV-Radio Mirror.
Marilyn Monroe en The Misfits, publicada en la edición de mayo de 1961 de la revista TV-Radio Mirror. (Macfadden Publications/Wikimedia Commons)







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