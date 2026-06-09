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Marilin Gamboa reveló el secreto de su pérdida de peso: ‘Tenía que llegar el momento de poner orden’

La expresentadora de televisión narró cuánto peso perdió y la cantidad de grasa corporal que redujo en ocho semanas

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Por Jessica Rojas Ch.
Marilin Gamboa
Durante varios años Marilin Gamboa fue uno de los rostros referentes de la televisión costarricense. (Archivo)







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Marilin Gamboa
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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