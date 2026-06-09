Marilin Gamboa reveló el secreto de su pérdida de peso: ‘Tenía que llegar el momento de poner orden’

Durante varios años Marilin Gamboa fue uno de los rostros referentes de la televisión costarricense.

La expresentadora de televisión Marilin Gamboa mostró un cambio físico y de salud que atravesó recientemente, después de, según afirmó, muchos viajes y de disfrutar de gastronomías increíbles por el mundo.

Según explicó Gamboa en una publicación en redes sociales, logró bajar nueve kilos de peso y alcanzó una reducción del 10% de grasa corporal tras ocho semanas de ejercicios y el acompañamiento médico con péptidos, que realizó con una doctora especialista en el tema.

“Tenía que llegar el momento de poner orden. Y sí, disfruté cada bocado”, escribió la exfigura de Teletica en la publicación.

Agregó que ahora, tras la pérdida del peso, se siente con más energía, descansa mejor, tiene menos antojos y controla el apetito.

“Me prometí que este 2026 iba a retomar mi disciplina, volver a ser mi mejor versión, porque al final, el verdadero lujo es sentirse bien, tener energía y disfrutar la vida con salud”, dijo.

En su mensaje, Marilin manifestó que está convencida de que una de las mayores riquezas es construir salud. “Estoy enfocada en comer mejor, moverme más, reducir alimentos ultraprocesados y tomar decisiones más conscientes para mi bienestar”, escribió en el posteo.