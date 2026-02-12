Marilin Gamboa hace fuerte revelación sobre su paso por Teletica: ‘Un par de compañeros me hicieron la vida imposible’

Marilin Gamboa se consolidó como uno de los rostros más representativos del entretenimiento en Teletica, donde trabajó por 20 años.

La expresentadora de televisión Marilin Gamboa regresó a las cámaras este miércoles 11 de febrero, cuando el programa de Teletica De boca en boca difundió una entrevista exclusiva con ella.

Durante la conversación, Gamboa recordó su paso por la pantalla chica y aseguró que fue una etapa de la que aprovechó cada oportunidad. En ese contexto, hizo una declaración que llamó la atención.

“Estuve trabajando en la mejor empresa del país, que es Teletica. Tuve muy buenos compañeros, un par que no me gustaron mucho. No puedo decir (quiénes son), pero son personas que sí me hicieron la vida imposible”, expresó la presentadora.

Además, Gamboa reflexionó sobre los retos de las figuras televisivas al afirmar que existe una línea muy delgada entre la autenticidad y la chabacanería, un aspecto en el que, según dijo, se debe tener especial cuidado.

La exfigura de televisión trabajó en Teletica como presentadora de entretenimiento y fue uno de los rostros más reconocidos de programas como El Chinamo y 7 Estrellas.

Su relación laboral con el canal se extendió por más de 20 años y llegó a su fin el 1.° de setiembre de 2023, cuando anunció públicamente que había concluido su contrato con el canal 7 y quedaba “libre” para nuevos proyectos.