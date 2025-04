Maribel Guardia revela sus secretos de antienvejecimiento... incluyen 56 millones de células madre

La actriz costarricense Maribel Guardia , quien reside en México, compartió sus secretos de belleza desde su camerino en el teatro donde trabaja.

Guardia publicó un video junto a su doctora, quien explicó en qué consiste el tratamiento que recibe. En la grabación, la actriz aparece con una vía en el brazo derecho, por donde le administran vitaminas y células madre. Indicó que “ya le urgían”.

“No saben cómo me ponen estas vitaminas. Me dan fuerza, me ponen alegre. Las células madre hacen cosas maravillosas”, dijo la artista, mientras le agradecía a la doctora por asistirla.

“Te ayudan a evitar el envejecimiento. Revierten los daños provocados por el estrés, los excesos y la falta de sueño. Están enfocadas en prevenir enfermedades, dar calidad de vida y, sobre todo, mantener la vitalidad. Que te sientas bien, que tu cerebro esté sano, con motivación y joven”, expresó la especialista que atiende a Guardia.

Durante la sesión le aplicaron 56 millones de células madre . La actriz bromeó con que le pusieran el doble para combatir el envejecimiento.