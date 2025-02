Maribel Guardia recibe dura advertencia de Imelda Garza: ‘¡Vamos a pelear!’

Imelda Garza está enfrentada legalmente contra Maribel Guardia, su exsuegra, por la custodia de su hijo José Julián. Desde que esta situación se hizo pública, semanas atrás, el enfrentamiento no se ha limitado al ámbito judicial, sino que ambas han acudido a los medios de difusión para posicionar su versión y, a la vez, emprenderla contra la otra.

Cuando pasan unos días y todo aparenta estar en calma, aparece una resolución legal más o un dardo de alguna de las partes que vuelve a encender la polémica. Esta semana no fue la excepción, pues Garza publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Imelda Garza recuerda a Julián Figueroa

La mexicana recordó a Julián Figueroa, hijo de Guardia, con un tierno video. En este, se ve al joven fallecido en un carro, con su hijo en los regazos, quien le da un beso en la mejilla y muestra su emoción por ir al supermercado a comprar dulces.

Además, en la descripción del video, Imelda aprovechó para redactar un conciso pero fuerte mensaje, en el que, aunque no da nombres, salpica a Maribel Guardia.

“Perdimos a uno y siempre va a vivir en nuestros corazones; pero quedamos dos y ¡vamos a pelear! No nos pueden separar. Por Julián, por José Julián y por mí”, dice el texto.

En apariencia, Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza siempre mantuvieron una relación cordial. No obstante, en los últimos meses se han enfrentado a nivel judicial y mediático. (Archivo/Archivo)

Apenas el 13 de febrero pasado, salió a la luz que Garza denunció a la modelo costarricense por la “desaparición forzada” del niño de 8 años.

“Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora, me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas”, manifestó.

Horas después, la actriz y cantante radicada en México respondió a las acusaciones con un comunicado en sus redes sociales. En el documento, Guardia se desliga de la dura denuncia y aclara que todo el proceso legal sigue en trámite y aún no hay nada en firme.

“La representación de la madre de mi nieto interpuso sendos amparos contra el DIF y la Fiscalía, argumentando una supuesta ‘desaparición forzada del menor’. Sin embargo, todos sabemos que el menor se encuentra en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido”, asevera el texto.