Maribel Guardia habla del conflicto con su exnuera y nieto: ‘Me levanto con este corazón partido que traigo’

Más de cinco meses han transcurrido desde que Maribel Guardia denunció a su exnuera, Imelda Garza, “para proteger la integridad y seguridad” de su único nieto, José Julián Figueroa. Desde entonces, se desató un conflicto entre ambas mujeres, cuya reconciliación parece lejana.

Guardia, quien acusó a Imelda de “descuidar” al menor debido a presuntos problemas de adicción en enero, vivió con el pequeño de ocho años durante un mes. Posteriormente, un juez permitió a Imelda retomar la tutela del niño.

Aunque Imelda asegura que no le guarda rencor a Maribel, la actriz costarricense afirma que no ha podido ver a su nieto desde que vive con su madre.

Más de un año y medio después del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia presentó una denuncia contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón, quien es la madre de su único nieto, José Julián Figueroa. (Archivo/Archivo)

En una entrevista con el programa Despierta América, de Univisión, Guardia expresó cuánto extraña a su nieto, aunque reconoció que, tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, “nada le pertenece”.

También aseguró que no busca obtener la custodia del menor: “Guarda y custodia, no. Me dieron momentáneamente el cuidado de él (José Julián) por un mes, pero en ningún momento he pretendido quedarme con el niño”.

El jueves 3 de julio, durante una conversación con el programa Hoy, Guardia confesó lo difícil que ha sido sobrellevar la situación: “Me levanto con este corazón partido que traigo, pero la otra mitad está llena de recuerdos de mi hijo, de cosas hermosas”, relató.

La actriz añadió que su exnuera ha emprendido varias acciones legales en su contra. “Yo tengo como cinco demandas de ella para mí, entonces ahí andamos en esas”, dijo.

