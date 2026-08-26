Viva

Maribel Guardia arremete contra reportera tras incómoda pregunta sobre su esposo: esto le dijo

La actriz se encuentra en el centro de la polémica por el proceso legal relacionado con la tutela de su nieto

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Por Fátima Jiménez
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Maribel Guardia con Paquita la del Barrio y Tongolele.
Maribel Guardia aseguró que las decisiones sobre el proceso legal de su nieto las toma con autonomía y criterio propio. (Tomada de redes sociales )







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Maribel Guardia
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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