Maribel Guardia arremete contra reportera tras incómoda pregunta sobre su esposo: esto le dijo

Maribel Guardia rechazó que Marco Chacón, su esposo, dirija o condicione las decisiones que ha tomado en el conflicto legal vinculado con la tutela de su nieto. La actriz afirmó que, a sus 67 años, cuenta con criterio propio y una trayectoria de vida marcada por su independencia.
La declaración surgió tras un encuentro con reporteros, donde fue interrogada sobre la presunta influencia de Chacón en las medidas legales que ha impulsado frente a Imelda Tuñón, madre del menor.
La intérprete no ocultó su incomodidad ante la pregunta y cuestionó que se atribuyan sus decisiones a la intervención de su pareja.
“Yo te respondo a ti, y a todas las mujeres que puedan pensar así y que me digas: ‘Y es que te manipula’. Soy una señora ya con 67 años que ha tomado decisiones toda mi vida y las voy a seguir tomando”, declaró.
Guardia lamentó, además, que otras mujeres pongan en duda su autonomía. “Me sorprende que las mujeres juzguen así a las mujeres”, dijo.
‘Tengo mi propio criterio’
La también cantante explicó que su esposo la acompaña y puede darle consejos, pero subrayó que ella decide qué recomendaciones toma y cuáles no. En ese sentido, recordó que ha sostenido su vida profesional y personal desde una edad temprana.
“Yo soy una mujer independiente, autosuficiente, que he trabajado toda mi vida. Viví sola desde los 18 años, me quedé sin mamá, sin papá, soy una sobreviviente, soy una mujer inteligente. Tengo un hombre; gracias a Dios un esposo que me ayuda, que me acompaña, que me aconseja y yo tomo de eso lo que a mí me da la gana”, expresó.
La artista remató su postura con una frase contundente: “Pero tengo mi propio criterio, mi pensamiento”.
Explica el motivo del amparo
Las versiones sobre una posible influencia de Marco Chacón crecieron a raíz del proceso judicial que involucra a Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Entre las acciones emprendidas por la actriz figura un amparo, presentado después de que, según su versión, no fue notificada sobre su destitución como tutora testamentaria del niño.
Guardia aclaró que el recurso no busca conservar la tutela, sino cuestionar que no se le hubiera informado del procedimiento correspondiente.
“Hay un amparo creo, para que eso esté en un stand by, pero yo no quiero ser la tutora. Lo que sí no me pareció es que la ley no te notifique; te tienen que avisar que hay un proceso y a mí no se me notificó. Entonces, mi molestia es por qué no me avisaron”, explicó.
Finalmente, la actriz aseguró que el centro de su preocupación es el bienestar de su nieto y consideró que el menor debe estar bien cuidado, acompañado y protegido junto a su madre.
“Aquí lo único que vale la pena es el niño, que esté bien, que sea feliz. Yo espero que sea muy feliz y que esté con su mamá, que me imagino es el mejor lugar. Que ella esté dedicada a él, que lo cuide y que lo ame como él se merece”, concluyó.