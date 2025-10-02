Viva

Marianela Valverde relata las peripecias de los viajes con su bebé: ‘Mis preocupaciones generan colitis nerviosa’

La comunicadora explicó en redes cómo cambiaron los viajes familiares desde el nacimiento prematuro de su hija Macarena, tras un embarazo de alto riesgo

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona se convirtieron en papitos el 14 de junio
Marianela Valverde afirmó que viajar con la bebé requiere pausas para alimentación y cambios. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marianela Valverde
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.