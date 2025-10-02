Marianela Valverde relata las peripecias de los viajes con su bebé: ‘Mis preocupaciones generan colitis nerviosa’

Marianela Valverde afirmó que viajar con la bebé requiere pausas para alimentación y cambios.

La comunicadora Marianela Valverde enfrenta una nueva rutina desde el nacimiento de su hija Macarena, el pasado 14 de junio. La pequeña llegó al mundo de forma prematura tras un embarazo de alto riesgo debido a trombofilia, una condición que puso en riesgo la vida de madre e hija.

Valverde contó en redes sociales que los viajes familiares ya no se parecen a los de antes. “Si antes salíamos a las 6 a. m., ahora salimos a las 3 p. m.”, escribió en su cuenta de Instagram.

La presentadora señaló que cada salida se siente como un proceso mayor. “Pasear con un bebé se siente como una mudanza con todo lo que hay que empacar”, comentó.

Además, explicó que su esposo debe atender compromisos laborales antes de acompañarla. “Juanda debe trabajar y dejar todo listo en la oficina”, agregó.

En medio de estos ajustes, Valverde reconoció que la ansiedad se intensificó tras el nacimiento de su hija. “Mis preocupaciones son más frecuentes y eso me genera colitis nerviosa. Hay que dar tiempo a que me sienta mejor”, confesó.

La hija de Marianela Valverde, Macarena, nació prematura el 14 de junio. (Instagram)

La comunicadora detalló que la logística de cada viaje exige planificar con precisión. “Hay que alimentar y cambiar a la niña antes del viaje”, indicó.

También relató que las pausas en carretera se volvieron habituales. “Parar para echar gasolina o comer algo porque ya son más de las 2 y no hemos almorzado” es parte de la rutina.

Los traslados incluso exigen detenerse cuando la pequeña lo necesita. “Parar en plena ruta para cambiar o alimentar a la bebé en caso de que lo necesite”, señaló.

A pesar de los cambios, en repetidas ocasiones Valverde ha agradecido por vivir estas experiencias.