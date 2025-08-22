Viva

Médicos tuvieron dos minutos para salvar a Marianela Valverde durante su parto: así lo relató la presentadora

Macarena, hija de la presentadora, nació el pasado 14 de junio

Por Fiorella Montoya

La comunicadora Marianela Valverde compartió la experiencia más intensa y desafiante de su vida: el nacimiento prematuro de su hija Macarena, ocurrido el pasado 14 de junio, tras un embarazo de alto riesgo por trombofilia que puso en peligro la vida de ambas.








