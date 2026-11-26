Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica 2026, compartió un balance de las acciones que impulsó en beneficio de la comunidad indígena bribri de Talamanca, en Limón, desde que obtuvo la corona nacional y antes de viajar a al certamen internacional.

La modelo publicó una rendición de cuentas en la que detalló las gestiones realizadas como parte de “Manos Amigas de Talamanca”, su proyecto social, enfocado en apoyar a esta comunidad del Caribe Sur.

Entre los avances que destacó figura la coordinación con un supermercado para conseguir la donación de un camión con alimentos no perecederos y otros insumos destinados a los habitantes de Talamanca. Según explicó, esa gestión se concretó apenas 15 días después de su coronación.

También señaló que gestionó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) una donación para reparar escuelas de la zona.

Acosta explicó que mantuvo comunicación constante con Timoteo Jackson, líder de la comunidad, para conocer las necesidades de sus habitantes e identificar oportunidades de colaboración.

Otra de las iniciativas se relacionó con el evento Costa Rica Diseña. Antes de partir hacia Miss Universo, la reina de belleza gestionó que la entrada a esa actividad consistiera en una donación para Talamanca. Durante su participación en el certamen internacional, recibió la noticia de que todos los aportes llegaron a la comunidad.

La costarricense explicó por qué considera importante aprovechar la plataforma que le dio el concurso para contribuir con el país.

“A esto me refiero cuando digo que mi país me necesita. Entiendo que desde la posición privilegiada que ocupo tengo la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a Costa Rica, dentro de mis posibilidades”, manifestó.