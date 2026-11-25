La representante costarricense Mariale Acosta dio el primer gran paso en la gala final de Miss Universo 2026 este martes 24 de noviembre, al clasificar dentro del selecto grupo del Top 30 del certamen internacional.

Tras una intensa espera durante el anuncio inicial de las competidoras, el nombre de Costa Rica resonó en el escenario, desatando la celebración de los seguidores ticos y asegurando el pase de la herediana a la siguiente fase eliminatoria de la velada.

Mariale Acosta lució el traje típico de Costa Rica durante su presentación en Miss Universo 2026, una pieza inspirada en la identidad y riqueza cultural del país. (Instagram/Miss Universo)

Con este logro, Acosta mantiene viva la aspiración del país de avanzar hacia las siguientes rondas decisivas, es decir, el Top 12 y el Top 5, luego de superar un primer corte en el que decenas de aspirantes de todo el mundo quedaron fuera de competencia.

Junto a la tica, también clasificaron Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Turcos y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Puerto Rico, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela.