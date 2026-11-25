La costarricense Mariale Acosta dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores tras concluir su participación en el certamen Miss Universo 2026, donde alcanzó a colocarse en el Top 30, y aseguró que su propósito ahora está puesto en servir desde casa.

A través de un video publicado en sus redes sociales luego de quedar fuera del corte de las 12 semifinalistas, la representante herediana celebró haber conseguido la segunda clasificación consecutiva para Costa Rica en el concurso universal y aceptó con madurez el desenlace de la velada.

“Logramos una segunda clasificación consecutiva para nuestro país, Costa Rica. Los planes de Dios siempre son perfectos, siempre hay que confiar, a pesar de que tal vez las cosas no salen como las habíamos planeado”, expresó la modelo.

Lejos de mostrarse abatida por no haber avanzado a la siguiente ronda tras el desfile en traje de baño, Acosta enfatizó el aprendizaje acumulado y reafirmó su compromiso con el desarrollo de futuras delegadas nacionales, especialmente de cara a la próxima edición del concurso, que según se anunció durante la final tendrá como sede a Costa Rica.

“Aprendí muchísimo, estoy lista y sigo al servicio de las próximas misses que van a representar a nuestro país. Yo sé que pronto vamos a tener una corona universal y mientras tanto yo creo que Dios me puso aquí porque Costa Rica me necesita mucho más que cualquier otro lugar del mundo en este momento, entonces sigo al servicio de ustedes”, aseguró la reina de belleza.

Finalmente, la reina costarricense agradeció el respaldo recibido durante toda la competencia y envió un mensaje cargado de cariño antes del cierre de la transmisión: “Los amo muchísimo y a disfrutar de la coronación”.