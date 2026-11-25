La espera terminó este martes 24 de noviembre con el anuncio más esperado de la noche: Miss Puerto Rico Jennifer Barreto se alzó con el título de Miss Universo 2026 al cierre de una reñida gala final celebrada en Puerto Rico.

En medio de la expectativa del recinto y tras imponerse en el exigente cuadro del Top 5, la nueva soberana recibió la corona universal de manos de la reina saliente, la mexicana Fátima Bosch.

En la ronda de preguntas, la boricua fue ecuánime, lo que al final sumó para su elección. La consulta fue: “A medida que crece la inteligencia artificial, ¿cuál es el valor humano que no debemos perder?“.

Jennifer Barreto se mostró muy emocionada por ser elegida Miss Universo 2026 en su propio país. (AFP)

“Llegó a nuestras vidas para quedarse y lo más importante es utilizarla responsablemente. Si pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor es lo que hacemos nosotros. Por eso, no me preocupa cuán inteligente es la inteligencia artificial, sino cuán inteligentes somos para usarla”, respondió la ahora nueva reina universal.

El cuadro de honor de esta edición se completó con Miss República Dominicana en segundo lugar, Miss Venezuela como primera finalista, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Miss Filipinas.

Jennifer Barreto, de Puerto Rico, es la nueva reina del certamen

Tras ser proclamada ganadora y realizar su primer desfile oficial con la banda y la corona, la nueva reina se mostró emocionada por el triunfo.

El cierre de la gala dejó además una noticia histórica para nuestro país: la organización confirmó oficialmente que Costa Rica será la sede de la próxima edición de Miss Universo, recibiendo la estafeta del certamen tras el destacado paso de Mariale Acosta hasta el Top 30.

La ceremonia

Tras el desfile en traje de gala, la ceremonia final de Miss Universo 2026 entró en su momento culminante con el anuncio oficial del Top 5, integrado por las representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

Previo, la competencia elevó su nivel de exigencia con la pasarela en traje de baño que reveló a las 12 semifinalistas que avanzaron hacia el desfile en traje de gala, donde Mariale Acosta se quedó en el camino. En esa presentación, las reinas de belleza realizaron la pasarela marcada por la interpretación en vivo de You Are So Beautiful a cargo de un coro de niños en el escenario.

El grupo de las 12 quedó integrado por las representantes de Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

Pasarela en traje de baño de Mariale Acosta en el Miss Universo 2026

Costa Rica en el Top 30

Uno de los momentos más esperados de la gala llegó durante el primer corte eliminatorio de la noche, cuando los presentadores revelaron a las 30 concursantes que pasaron a la siguiente fase, entre ellas la tica Mariale Acosta.

Junto a la delegada costarricense, también avanzaron en ese primer grupo las representantes de Ecuador, Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Turcos y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Puerto Rico, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Venezuela, Bélgica, República Democrática del Congo y Nicaragua.

Mariale Acosta se mostró segura durante su desfile en traje de baño durante el Miss Universo. (AFP)

Acosta pisó el escenario final de Miss Universo 2026 respaldada por el entusiasmo de todo un país y con la mirada puesta en volver a colocar a Costa Rica entre las protagonistas de la velada.

Un recorrido de segundas oportunidades

La llegada de Mariale Acosta al escenario de Miss Universo fue el resultado de una segunda oportunidad trabajada con paciencia, pues en 2024 se quedó a un paso de la corona tica, ya que en dicha edición ocupó el puesto de primera finalista.

Sin embargo, lejos de apartarse de los certámenes, apostó por reforzar su preparación para regresar a la competencia y ese esfuerzo rindió frutos el pasado 5 de junio, cuando finalmente conquistó el título costarricense.

Miss Costa Rica, Mariale Acosta, clasifica al Top 30 de Miss Universo 2026.

Desde que asumió como reina, entendió que competir en la vitrina más exigente de la belleza internacional requería algo más que presencia escénica: se necesitaba confianza, claridad de discurso y autenticidad.

Originaria de Heredia y con formación en derecho, diseño publicitario y conducción de televisión, Acosta apostó durante su preparación combinando el entrenamiento físico y de pasarela con profesores de México; así como lecciones de baile, oratoria, automaquillaje y peinado.