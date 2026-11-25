La competencia en la gala final de Miss Universo 2026 entró en su recta decisiva este martes 24 de noviembre con el anuncio oficial del Top 12 que superaron la pasarela en traje de baño y continúan en carrera por la corona.

Luego de una exigente ronda en la que las integrantes del Top 30 defendieron su presencia escénica ante el panel evaluador, los presentadores revelaron los nombres de las delegadas que avanzaron al siguiente filtro eliminatorio de la velada.

El cuadro oficial del Top 12 quedó conformado por las representantes de Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

Así lució Mariale Acosta en la pasarela en traje de baño de la final del Miss Universo 2026

Con esta selección, la edición celebra un nuevo paso hacia la elección de la sucesora de la mexicana Fátima Bosch. Las 12 clasificadas volverán ahora al escenario para disputar el desfile en traje de gala, prueba que definirá a las cinco finalistas que accederán a la ronda de preguntas decisivas.

En este segundo corte concluyó la participación de la costarricense Mariale Acosta, quien no logró avanzar al grupo de las 12 semifinalistas tras su desfile en traje de baño.

Mariale Acosta se mostró segura durante su desfile en traje de baño durante el Miss Universo. (Instagram/Miss Universo)

A pesar de despedirse de la competencia en esta instancia, la representante herediana cerró su paso por Miss Universo 2026 con el respaldo de la afición nacional y tras haber colocado nuevamente al país dentro del Top 30.