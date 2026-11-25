La Organización Miss Universo anunció oficialmente este martes 24 de noviembre que Costa Rica será el país anfitrión de la edición número 76 del concurso, programada para celebrarse en 2027.

La noticia se dio a conocer durante la transmisión en vivo de la gala final de la edición 75, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan de Puerto Rico.

Con esta designación, Costa Rica hará historia al albergar por primera vez el evento en sus más de siete décadas de trayectoria, sumándose a la selecta lista de naciones latinoamericanas que han recibido a las delegadas.

Laura Fernández recibió una visita de Fátima Bosch en junio. En ese encuentro, la mandataria se mostró abierta a realizar el certamen internacional en Costa Rica. (Archivo)

Respaldo institucional

La elección del país culmina un proceso de gestiones entre la franquicia local, liderada por la directora nacional Yessenia Ramírez, la Organización Miss Universo y el Gobierno de la República.

En los últimos meses, representantes de la organización internacional sostuvieron encuentros clave junto a la presidenta de la República, Laura Fernández.

Además, la mandataria también recibió en Casa Presidencial a la Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, junto a Sheynnis Palacios, Victoria Kjaer y a la costarricense Mahyla Roth.

“Ahora vamos a hablar a ver cuándo hacemos el certamen aquí en Costa Rica; a mí me encantaría. Tenemos playa, montaña, volcanes, sol, ciudades bellísimas y pura vida; cuenten con mi apoyo para lo que haga falta para ese certamen aquí”, manifestó la jerarca en junio de este año.

Aunque la organización internacional aún no ha detallado la fecha exacta ni el recinto específico que acogerá la gala final en suelo costarricense, se espera que en las próximas semanas se brinden los primeros detalles sobre el cronograma oficial, las actividades preliminares y la promoción turística vinculada al certamen.