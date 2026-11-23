La representante costarricense en Miss Universo 2026, Mariale Acosta, vivió una noche de pasarelas y música durante la competencia preliminar del certamen, que se realizó este domingo 22 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Las 116 candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de gala ante un comité de selección integrado por nueve personalidades.

Entre los nombres del jurado destacó Signe Zeikate, esposa del expresidente Rodrigo Chaves y exprimera dama de Costa Rica, quien volvió a formar parte de un comité evaluador de esta edición, luego de participar en la selección de los trajes típicos nacionales.

El panel también estuvo integrado por la modelo española Águeda López; Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024; Joyce Giraud; Taty Guiribitey; Solange Tuyishime; Vicki Vlahos; María Yáñez y Tristan Schukraft.

La transmisión comenzó con la presentación de las concursantes. Una a una, las 116 candidatas pasaron frente a los micrófonos para gritar su nombre y el país que representan. Cuando llegó su turno, la costarricense se presentó con seguridad: “Mariale Acosta García, Costa Rica”.

Durante ese primer momento, la organización también dio a conocer detalles de las participantes, entre ellos sus profesiones, habilidades y áreas de desarrollo. Entre los perfiles destacaron doctoras, periodistas, creadoras de contenido, expertas en mercadeo, modelos, escritoras y empresarias.

Posteriormente, llegó el momento de la pasarela en traje de baño. Las candidatas desfilaron con propuestas en tonalidades azules, celestes y lilas, mientras mostraban su desenvolvimiento en el escenario.

Mariale Acosta lució un vestido de baño lila en la preliminar del Miss Universo 2026. (Miss Universo/Instagram)

Mariale apareció con un conjunto de dos piezas en color lila y una capa morada. Antes de iniciar su recorrido, se quitó la pieza y jugó con ella durante su paso por la pasarela. La organización también destacó que, a sus 25 años, es una apasionada del empoderamiento de las comunidades indígenas y cuenta con formación académica en derecho.

Después de las presentaciones y el desfile en traje de baño, la música tomó protagonismo con la llegada de los artistas puertorriqueños Olga Tañón y Benyo, quienes interpretaron juntos El Universo, el himno oficial de Miss Universo 2026.

La canción, estrenada el 19 de noviembre, forma parte de las celebraciones por el aniversario número 75 del certamen, que este año tiene como sede Puerto Rico. Su videoclip reúne imágenes de las 116 candidatas durante distintas actividades en la isla.

Mariale Acosta lució un traje rosado inspirado en la orquídea

La competencia continuó con la pasarela en vestido de gala, otro de los momentos esperados de la noche. Para esta presentación, Mariale lució una creación del diseñador vietnamita Minh Tuan, inspirada en la orquídea costarricense.

El vestido incorporó elementos florales y detalles que evocan la riqueza natural del país. La propuesta buscó representar la belleza de los ecosistemas nacionales y la identidad costarricense a través de la moda internacional. Minh Tuan es fundador de Minh Tuan Couture, firma especializada en alta costura.

Mariale Acosta lució un traje de noche inspirado en la orquídea emblemática de Costa Rica. (Miss Universo CR)

Compañerismo

Fuera de las pasarelas, la representante nacional también protagonizó un gesto de compañerismo con Garance Authié, candidata de Francia. Mariale le prestó una capa que había utilizado días antes durante las actividades del certamen, luego de que la francesa necesitara una pieza para complementar su vestuario.

El accesorio fue diseñado por el costarricense Nohe Soto, quien se lo había facilitado a Acosta como parte de su ajuar para esta edición de Miss Universo.

La costarricense ahora esperará dar lo mejor de sí misma el próximo martes 24 de noviembre en la gala final.