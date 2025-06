María Pretiz estrena réquiem y renueva sus clásicos en un concierto en el Jazz Café

La dulce voz y el mensaje potente de la cantautora costarricense María Pretiz resonarán en un concierto muy especial, donde la artista se dará el gusto de presentar sus canciones acompañadas por un cuarteto de cuerdas y, por supuesto, su inseparable piano.

Con el concierto Arco y flecha, Pretiz presentará sus obras con arreglos especiales que ella misma preparó, para darle a su público una versión muy particular del repertorio que la ha acompañado durante toda su carrera.

El recital será el miércoles 9 de julio en Jazz Café, Escazú. En el show, el piano de María estará acompañado por Erasmo Solerti en el primer violín, Caterina Tellini con el segundo violín, Guillermo Quirós en el cello y Juan Carlos Martínez con la viola.

“La idea es un formato pequeño para darme gusto, en mi parte de arreglista, de escuchar las piezas con un aire distinto, es delicioso”, comentó la artista en entrevista con este diario.

Pretiz ha destacado no solo como autora y compositora en su trayectoria, sino también como arreglista, área donde tiene un premio de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) a lo mejor de la música costarricense.

“Todos los músicos que me acompañarán son buenísimos. Me gusta mucho que los conciertos no sean solo cosa de trabajo, sino compartir juntos un rato y presentar nuevos formatos”, manifestó Pretiz sobre el espectáculo y los invitados especiales que tiene.

En el recital, la artista hará un repaso por su extensa carrera, que ya pasa los 35 años de experiencias, canciones y conciertos. Habrá temas de discos como Pisapapeles, En braille y Semáforo amarillo, entre otros. Además, será el estreno oficial de una nueva obra instrumental: se trata de un réquiem que escribió Pretiz para una persona que falleció el año pasado.

“Tocar en el Jazz Café me encanta, porque tiene muy buen sonido y el espacio es precioso. Es un ambiente muy relajado. Vamos con la expectativa de que el público lo va a disfrutar”, finalizó la artista.

Las entradas para este concierto están a la venta en el sitio tiquetebox.app y valen ¢10.000.