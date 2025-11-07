Viva

María José Castillo sorprende al revelar con qué cantante desea grabar una canción

La intérprete es recordada por su participación en el programa ‘Latin American Idol’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
María José Castillo especialista
María José Castillo afirmó que los 30 años marcaron una etapa de madurez y plenitud en su vida. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María José CastilloToledo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.