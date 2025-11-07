María José Castillo sorprende al revelar con qué cantante desea grabar una canción

María José Castillo afirmó que los 30 años marcaron una etapa de madurez y plenitud en su vida.

La cantante costarricense María José Castillo reveló con qué artista nacional le gustaría realizar una colaboración musical. La confesión surgió durante una entrevista con Alex Alvarado, popular creador de contenido.

Durante el programa, la intérprete recordó varias experiencias tras su participación en Latin American Idol, entre ellas, el contrato que debía cumplir con Sony, empresa con la que grabó un disco en México.

Comentó que, en ese periodo, no podía producir música fuera de lo establecido en su acuerdo con la casa discográfica. En medio de la conversación, Alvarado le preguntó si le gustaría colaborar con algún artista costarricense y su respuesta fue inmediata.

“¡Ay, con muchos, pero Toledo!”, expresó entre risas.

La cantante admitió que en algún momento “se le subió la fama” y que le habría gustado participar en el famoso programa con la madurez que tiene hoy.

Castillo agregó que atraviesa un excelente momento personal y que los 30 años le sentaron muy bien.

“Siento como que quemé todas mis etapas y viví lo que tenía que vivir”, dijo en la entrevista.