María José Castillo responde a vecina que criticó su cuerpo: ‘Dijo que estoy raquítica’

La cantante costarricense María José Castillo compartió un extenso mensaje para denunciar los comentarios que ha recibido sobre su peso por parte de una vecina. A través de un video colgado en sus redes sociales, Castillo relató lo ocurrido mientras paseaba a sus perros en un parque cerca de su casa.

“Siempre tengo historias que contar cuando vengo al parque. Hay vecinos que también pasean a sus perros y uno termina conociéndolos. Pero hay una señora que siempre hace comentarios sobre mi aspecto”, explicó la artista.

Según su relato, la mujer comenzó a hacerle observaciones desde hace varias semanas. “Hace como un mes me dijo que estaba muy flaca. Quedé sorprendida, pero no le respondí mal. Luego, quince días después, volvió a repetirme lo mismo”, contó.

Castillo señaló que, esta semana, la misma persona volvió a abordarla con comentarios similares. “Hoy me escribió y me dijo: ‘Estás raquítica, no sigás haciendo lo que estás haciendo’. Me molestó mucho. Le respondí que estaba enferma, solo para que entendiera lo imprudente que era su comentario”, narró.

La cantante explicó que decidió enfrentar la situación porque considera que ese tipo de comentarios pueden causar daño.

“Después le dije que no estaba enferma, pero que no debía decir esas cosas. Ella no sabe si alguien atraviesa una depresión o una enfermedad, o si simplemente se siente bien con su cuerpo”, comentó.

María José Castillo es dentista, pero es recordada por su etapa en 'American Idol'. (Archivo)

Castillo aseguró que se siente saludable y contenta con su físico. “Voy al gimnasio, me siento bien conmigo misma. No me considero raquítica, como ella dijo. Si yo viera algo extraño, sería la primera en notarlo, porque me miro todos los días al espejo”, afirmó.

En su mensaje, también se refirió a otras experiencias similares. “Un amigo me comentó en una historia: ‘Estás guapísima, estás flaquísima’. Y yo pensé: entonces, cuando estaba más rellenita, ¿no era bonita? A veces la gente cree que da un cumplido y no lo es”, expresó.

La intérprete de Para siempre cerró su video con una reflexión:“No hagan ese tipo de comentarios. Ni si una persona está gorda ni si está flaca. No se sabe por lo que pasa cada quien. Sean empáticos y no sean imprudentes”, concluyó.