María Jesús Prada asume jefatura en Teletica

La periodista María Jesús Prada asumió a partir de este lunes un nuevo puesto dentro de sus funciones en Teletica. La comunicadora no solo sorprendió presentando el espacio 7 Días, sino que también fue anunciada como la nueva jefa de Información.

“En esta nueva etapa, la periodista asumirá la coordinación informativa del programa y se sumará a su presentación, aportando su experiencia en periodismo, liderazgo editorial y producción de contenidos multiplataforma”, anunció la televisora en su sitio web.

Prada regresa al espacio donde dio sus primeros pasos en Teletica y donde obtuvo el Premio Internacional ESET por una investigación sobre ciberseguridad. Como encargados de 7 Días continúan Rodolfo González en la dirección y Víctor Miranda como productor.

“Es un honor estar con ustedes”, dijo María Jesús al inicio del espacio.

Por otra parte, Canal 7 detalló que Prada “hasta su nueva designación, se desempeñaba como jefa de Información de Teletica.com, plataforma en la que lideró la estrategia editorial y el desarrollo informativo”.

De esta forma la comunicadora, quien es nieta de Olga Cozza (dueña de Canal 7), asume un nuevo reto dentro de la empresa que la ha visto crecer.