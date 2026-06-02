María Jesús Prada asume jefatura en Teletica

La periodista María Jesús Prada asumió a partir de este lunes un nuevo puesto dentro de sus funciones en Teletica. La comunicadora no solo sorprendió presentando el espacio 7 Días, sino que también fue anunciada como la nueva jefa de Información.
“En esta nueva etapa, la periodista asumirá la coordinación informativa del programa y se sumará a su presentación, aportando su experiencia en periodismo, liderazgo editorial y producción de contenidos multiplataforma”, anunció la televisora en su sitio web.
Prada regresa al espacio donde dio sus primeros pasos en Teletica y donde obtuvo el Premio Internacional ESET por una investigación sobre ciberseguridad. Como encargados de7 Días continúan Rodolfo González en la dirección y Víctor Miranda como productor.
“Es un honor estar con ustedes”, dijo María Jesús al inicio del espacio.
Por otra parte, Canal 7 detalló que Prada “hasta su nueva designación, se desempeñaba como jefa de Información de Teletica.com, plataforma en la que lideró la estrategia editorial y el desarrollo informativo”.
De esta forma la comunicadora, quien es nieta de Olga Cozza (dueña de Canal 7), asume un nuevo reto dentro de la empresa que la ha visto crecer.
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