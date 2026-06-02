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María Jesús Prada asume jefatura en Teletica

La periodista también tendrá funciones de presentadora, según lo anunció Canal 7

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Por Fiorella Montoya

La periodista María Jesús Prada asumió a partir de este lunes un nuevo puesto dentro de sus funciones en Teletica. La comunicadora no solo sorprendió presentando el espacio 7 Días, sino que también fue anunciada como la nueva jefa de Información.








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María Jesús PradaTeletica7 días
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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