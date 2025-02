María Fernanda León promocionó negocio que habría estafado a una seguidora: ‘Me siento súper mal’

María Fernanda León tomó sus redes sociales para ofrecer disculpas y advertir a sus seguidores de una presunta estafa. En sus historias de Instagram, la presentadora de De Boca en Boca expuso que, en apariencia, uno de los negocios que promocionó resultó no ser lo que esperaba.

Según León, una seguidora la contactó para contarle que compró un producto recomendado por la cantante la habría estafado. Además, detalló que ella no fue la primera persona que vivió una situación similar.

“Tengan mucho cuidado con esta página, que al parecer no terminó siendo lo que yo había visto. Espero en Dios que la situación se pueda resolver”, comentó la influencer, quien además publicó los pantallazos que le suministró la presunta estafada.

María Fernanda León habló sobre presunta estafa que promocionó

La mujer habría comprado una secadora que “se veía súperbien”, pero llegó un producto que la decepcionó y que, indagando después, encontró por ¢10.000 en otra página. De acuerdo con su versión, al solicitar el reembolso, el emprendimiento se negó y la bloqueó.

“Honestamente me siento súper mal, porque no me gusta jamás recomendarles un servicio (así). Creo que nunca lo había hecho, es la primera vez que me pasa que alguien me dice: ‘Hey, salió toda mal’. He trabajado con gente súper honesta”, expresó la figura de Teletica.

La hija de Erick León dijo estar en contacto con la afectada y aseguró tener anuencia a ayudarla en lo que necesite. Finalmente, afirmó que no tiene un afán de causar controversia o acusar a nadie, sino que únicamente quiere prevenir a quienes la siguen.

“Lo que quiero saber es si de repente es un malentendido y también que sepan que las marcas con las que ustedes me vean trabajar a mí, sea por canje o contratación; todo lo que les voy a enseñar aquí es porque de verdad lo uso, quiero recomendárselos, porque son productos de buena calidad y les va a llegar bien el servicio”, aseveró.

“Obviamente, me duele mucho saber que algo que yo les recomendé salga mal. Esperemos que sea un malentendido y se pueda resolver pronto”, añadió.