Marcela Negrini criticada por sus procedimientos estéticos, su físico y su edad: así respondió la presentadora

Marcela Negrini, modelo y expresentadora de 46 años, bailó una canción de Greeicy y la artista colombiana lo compartió.

La modelo y presentadora de televisión costarricense Marcela Negrini compartió algunos de los comentarios que usuarios en redes sociales le escribieron, criticándola fuertemente por sus procedimientos estéticos y su edad.

“Guapa la ancianita, eso es bueno, tener esa actitud a pesar de...”. “Lleno de plástico que ni siquiera puede moverse bien”. “Toda operada, así hasta yo hago videos”. “Ya está bien roca esta dama, ya no le luce”. “Mi abuelita se mueve más”, escribieron algunos internautas.

A lo que Negrini respondió: “Según ellos me iba a sentir mal por leer estos mensajes”.

Los comentarios surgieron en un video en el que Negrini baila una canción de la cantante colombiana Greeicy, quien reposteó el clip en sus historias de Instagram y lo comentó con emojis.

Ante las críticas, Negrini, de 46 años, destacó el gesto de la artista colombiana. “Porque en los ojos correctos, siempre serás arte”, escribió.

Amigos y allegados a la presentadora costarricense también difundieron el video compartido por Greeicy, resaltando a Negrini, quien, al igual que en televisión, demostró sus mejores movimientos mientras lucía un conjunto deportivo blanco.