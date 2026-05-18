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MAPPA celebrará 15 años con anuncios de ‘Jujutsu Kaisen’ y ‘Chainsaw Man’: esto prepara el estudio japonés

El estudio japonés prepara una transmisión especial y actividades presenciales con novedades sobre algunas de sus franquicias más populares

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Por El Comercio / Perú / GDA
Jujutsu Kaisen
Los 15 años de MAPPA llegarán con anuncios sobre Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y nuevas sorpresas para seguidores.







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El Comercio

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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