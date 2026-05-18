MAPPA celebrará 15 años con anuncios de ‘Jujutsu Kaisen’ y ‘Chainsaw Man’: esto prepara el estudio japonés

Los 15 años de MAPPA llegarán con anuncios sobre Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y nuevas sorpresas para seguidores.

Los seguidores de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man tendrán una cita especial en el 2026. El estudio japonés MAPPA confirmó una celebración por su aniversario número 15 con una transmisión en línea y una agenda enfocada en novedades de algunas de sus producciones más populares.

Según la página especial del aniversario, el evento principal será una transmisión en el canal oficial de MAPPA en YouTube. La actividad incluirá una alineación de anuncios con nueva información sobre distintas obras del estudio.

El especial está previsto para junio del 2026. La fecha apunta al 14 de junio, día que coincide con el aniversario exacto de MAPPA. La compañía indicó que el objetivo es acercar más contenido a los seguidores de sus series.

La programación abre la posibilidad de presentar tráileres, avances de futuras temporadas y proyectos inéditos relacionados con algunas de las franquicias más importantes de la empresa.

La celebración no se limitará al formato digital. El sitio oficial adelantó que también habrá exposiciones presenciales en Tokio y otras ciudades japonesas.

¿Por qué el evento genera expectativa entre los fans de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man?

El bloque de anuncios tendrá presencia de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, dos producciones recientes que fortalecieron la imagen internacional de MAPPA.

La actividad surge como una oportunidad para conocer detalles sobre el futuro de ambas franquicias. Muchos seguidores esperan información sobre nuevas etapas de sus historias y próximos proyectos audiovisuales.

Jujutsu Kaisen sigue la historia de Yuji Itadori. El estudiante entra en contacto con una poderosa maldición y comienza un entrenamiento como hechicero para enfrentar amenazas espirituales.

Chainsaw Man presenta a Denji, un joven cazador de demonios que se fusiona con su mascota. Después trabaja para una organización dedicada a combatir criaturas peligrosas mientras busca una vida más estable.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.