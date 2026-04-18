‘Jujutsu Kaisen’: cuántas temporadas faltan y en qué año terminaría el anime

La historia de Yūji Itadori podría cerrar en una quinta temporada. El estreno final se estima entre 2029 y 2032.

El anime Jujutsu Kaisen apunta a una conclusión en los próximos años, aunque su final aún no tiene fecha oficial. Tras el éxito de la tercera temporada, el estudio Mappa confirmó una cuarta entrega en producción, lo que abrió nuevas proyecciones sobre el cierre de la historia de Yūji Itadori.

La producción de la cuarta temporada avanza, pero no existe una fecha de estreno definida. Se esperan anuncios durante el evento JUJU FES 2026, previsto para agosto de 2026.

¿Cuántas temporadas tendrá Jujutsu Kaisen?

El cálculo parte del material original del manga. La obra de Gege Akutami finalizó en 2024 con un total de 271 capítulos, tras el arco de Shinjuku Showdown.

La primera temporada adaptó hasta el capítulo 64, la segunda cubrió del 65 al 137 y la tercera abarcó del 138 al 181.

Esto deja cerca de 90 capítulos pendientes por animar, con base en el ritmo reciente, el anime necesitaría dos temporadas adicionales. De confirmarse este patrón, la historia concluiría en una quinta temporada.

El posible año del final

El calendario de estrenos marca una tendencia clara, la primera temporada salió en octubre de 2020, la segunda llegó en julio de 2023 y la tercera se estrenó en enero de 2026.

Existe un intervalo cercano a tres años entre cada entrega, bajo esa lógica, la cuarta temporada podría estrenarse en 2029 y la quinta en 2032.

No obstante, el número menor de episodios por temporada podría acortar los tiempos. Algunos seguidores proyectan nuevos capítulos desde 2027, aunque no existe confirmación oficial.

El futuro de la franquicia

El universo de la serie continúa en expansión. En 2025, Akutami regresó con el spin-off Jujutsu Kaisen Modulo, junto con Yuji Iwasaki.

La historia se ubica en el año 2086. Presenta a Yuka y Tsurugi Okkotsu, descendientes de personajes originales. Ambos enfrentan una amenaza alienígena llamada Simurianos. Este manga concluyó en marzo de 2026.

Aún no hay información sobre una posible adaptación animada de esta secuela. Por ahora, la atención se mantiene en el cierre del anime principal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.