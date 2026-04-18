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‘Jujutsu Kaisen’: cuántas temporadas faltan y en qué año terminaría el anime

El anime aún tiene cerca de 90 capítulos por adaptar. Las proyecciones apuntan a dos temporadas más antes de su desenlace

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Por El Comercio / Perú / GDA
Jujutsu Kaisen
La historia de Yūji Itadori podría cerrar en una quinta temporada. El estreno final se estima entre 2029 y 2032.







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