Superó a ‘Demon Slayer’ y quedó cerca de ‘One Piece’: ‘Jujutsu Kaisen’ ya es el tercer anime más valorado en Crunchyroll

El anime japonés Jujutsu Kaisen estrenará su temporada 3 en enero de 2026 con varias historias del manga y novedades en su elenco.

Jujutsu Kaisen alcanzó el tercer lugar entre los animes con más valoraciones de usuarios en Crunchyroll. La serie superó a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en cantidad de reseñas dentro de la plataforma.

El movimiento ocurrió tras el cierre de la tercera temporada de la adaptación del manga de Gege Akutami. En ese periodo, muchos seguidores regresaron a calificar la serie o actualizar su puntuación.

El impulso también se explicó por la actividad en redes sociales y las maratones de nuevos espectadores. Estos factores aumentaron el número total de valoraciones de la historia de Yūji Itadori.

¿Qué cambió en el ranking de Crunchyroll?

El cambio se dio en el conteo total de reseñas, no en la nota promedio. Jujutsu Kaisen tomó el tercer puesto que ocupaba Demon Slayer.

Esto significa que más cuentas activas en Crunchyroll calificaron la serie. El dato refleja el nivel de interacción del público.

Así quedó el ranking de animes más valorados

Al cierre de esta nota el 28 de marzo, la lista por cantidad de valoraciones quedó de la siguiente forma:

Primer lugar: Solo Leveling , con más de 966.000 reseñas

, con más de 966.000 reseñas Segundo lugar: One Piece , con más de 778.000

, con más de 778.000 Tercer lugar: Jujutsu Kaisen , con cerca de 740.000

, con cerca de 740.000 Cuarto lugar: Demon Slayer, con alrededor de 731.000

Las cifras pueden variar día a día. Cualquier usuario suscrito puede puntuar las series.

Un indicador de cambio entre los fans

El ajuste en el ranking evidencia un nuevo equilibrio en el anime shonen. Demon Slayer mantiene su relevancia global. Sin embargo, comparte protagonismo con producciones como Jujutsu Kaisen y Solo Leveling.

El volumen de reseñas funciona como señal de qué series generan más conversación. También orienta a quienes buscan contenido dentro del catálogo de Crunchyroll en 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.