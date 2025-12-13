Manfred Ugalde se casa: vea la impresionante propuesta de matrimonio del futbolista

Manfred Ugalde y su pareja se comprometieron en Maldivas.

El futbolista Manfred Ugalde se casará con su pareja Josseline Vargas. El referente de la Selección de Costa Rica anunció que dará el importante paso en su vida, mediante una publicación en redes sociales.

Su novia compartió las fotos de la impresionante propuesta de matrimonio, que tuvo lugar en Maldivas. Además, Vargas dejó en claro su felicidad con un breve mensaje.

“Las mejores historias son las que Dios escribe. Feliz de caminar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Te amo mi amor”, escribió.

Así fue la impresionante propuesta de matrimonio de Manfred Ugalde. (Instagram)

-Noticia en desarrollo