Viva

Manfred Ugalde se casa: vea la impresionante propuesta de matrimonio del futbolista

El referente de la Selección de Costa Rica dio un importante paso con su pareja, Josseline Vargas

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Manfred Ugalde y su prometida
Manfred Ugalde y su pareja se comprometieron en Maldivas. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manfred Ugalde
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.