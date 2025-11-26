Vea el gol que anotó Manfred Ugalde con el Spartak

Manfred Ugalde volvió a festejar un gol con su equipo, el Spartak de Moscú.

El delantero logró el momentáneo empate 1-1 en el primer tiempo. Después, su escuadra derrotó de visita, 2-3 al Lokomotiv, por los cuartos de final de la Copa de Rusia.

El Nacional le ganó la partida a todos en el área, fue el más listo y de zambullida, marcó de cabeza al minuto 41.

Ezequiel Barco cobró un tiro libre, el balón se estrelló en el vertical de mano derecha del arquero del Lokomotiv, y ahí apareció Manfred para liquidar.

Локомотив 1-1 Спартак



Гол Манфред Угальдеpic.twitter.com/gWoGvHXMlQ — CS (@Nozeratti) November 26, 2025

Manfred Ugalde, Marquinhos y Pablo Solari marcaron para el Spartak. Alexei Batrakov y Nikolai Komlichenko, de penal al 90+7, hicieron los goles del Lokomotiv.

Ugalde fue titular y jugó todo el compromiso. Ugalde ha marcado 5 goles en 17 partidos del Spartak esta campaña. En todas las competiciones tiene 19 encuentros y seis anotaciones.

El primer partido entre ambos equipos finalizó con victoria del equipo de Manfred Ugalde 3-1, y el marcador tras los dos encuentros fue de 6-3.

El Spartak se enfrentará al ganador del partido Dinamo-Zenit en las semifinales del Torneo de Copa.

Medios de Rusia como Sportbox, señalaron en su sitio en internet, que el Spartak ahora dirigido por Vadim Romano, deleitó a la afición no solo con el resultado, sino también con una actuación espectacular.

Según Sportbox, tras el primer duelo ante Lokomotiv, Dejan Stankovic, anterior entrenador de Manfred, admitió estar cansado de los rumores (que lo iban a cesar) que lo rodeaban, y tan solo cinco días después, se encontró sin trabajo.

Los rojiblancos ganaron su primer partido sin el serbio contra otro equipo moscovita, el CSKA. En total, el Spartak ha ganado cinco de sus últimos seis partidos.

Manfred Ugalde celebró su gol con el Spartak de Moscú. (Spartak /Spartak Moscú)

Antes del partido de vuelta contra el Lokomotiv, Vadim Romanov volvió a brillar, convirtiéndose en el primer entrenador del Spartak en seis años en ganar su debut.

El resultado del primer partido contra Lokomotiv, le permitió al timonel de 47 años, experimentar con la alineación y dar descanso a algunos jugadores titulares. En comparación con el partido del sábado anterior contra el CSKA, Romanov realizó seis cambios.