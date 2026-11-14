Majo Ulate se comparó con la estrella Rosalía y dejó un mensaje directo a quienes la critican por su apariencia

La maquillista y empresaria costarricense Majo Ulate utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje a quienes la critican por su apariencia física y, de paso, compararse con la estrella española de la música Rosalía.

La tica publicó en sus historias de Instagram un reel con una entrevista de la artista minutos después de su participación en los Latin Grammy, que se realizaron este jueves 12 de noviembre en Las Vegas y donde, además de presentar un espectáculo musical, se terminó llevando seis galardones.

En las imágenes se ve a la cantautora evidentemente agotada tras una noche intensa y Majo escribió: “Me critican por cómo me veo, pero las estrellas que me inspiran se ven así en los Grammy”.

Agregó que ella se siente muy orgullosa de mostrarse “con ojeras, con cansancio, con un rostro real”.