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Majo Ulate se comparó con la estrella Rosalía y dejó un mensaje directo a quienes la critican por su apariencia

La maquillista y empresaria no se guardó nada en el comentario que publicó en sus redes sociales

Majo Ulate
Majo Ulate afirmó que, pese a las críticas y señalamientos, se siente muy orgullosa de mostrarse al natural. Instagram

Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya