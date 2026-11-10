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Majo Ulate rompió el silencio a horas del cierre del juicio contra Diego Bravo: esto dijo la maquillista

Abogados de la empresaria y Mauricio Hoffmann solicitaron ‘la pena máxima’ contra el creador de contenido, correspondiente a multas e indemnizaciones económicas

Majo Ulate Diego Bravo Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann y Majo Ulate demandaron a Diego Bravo por presuntos delitos contra el honor, entre ellos difamación e injurias. El juicio inició el 3 de setiembre. Archivo

Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya