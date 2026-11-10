Majo Ulate rompió el silencio a horas del cierre del juicio contra Diego Bravo: esto dijo la maquillista

Este martes 10 de noviembre, el juicio que entablaron Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el creador de contenido Diego Bravo entra en su recta final.

El debate enfrenta a la pareja y al comunicador por una demanda que entablaron la maquillista y el presentador por presunta difamación.

En esta ocasión, le corresponde al abogado defensor de Bravo, Randall Céspedes, dar a conocer sus conclusiones, luego de que en la última audiencia los abogados de Ulate y Hoffmann tuvieran su participación.

Ellos solicitaron “pena máxima” para 15 presuntos delitos de difamación, lo que correspondería a 180 días de multa, además de ¢10 millones por concepto de daño moral e intereses, indexación y el pago de las costas correspondientes.

Horas antes de la nueva audiencia, Ulate se manifestó de forma pública en sus redes sociales.

Majo Ulate se manifestó en redes sociales horas antes de la última audiencia del juicio contra Diego Bravo. (Instagram)

“Hoy es el último día del juicio. Que sea lo que Dios quiera. Mis abogados ya hicieron conclusiones; hoy solo falta que el abogado de él diga las conclusiones y después que el jurado delibere”, fue el mensaje que posteó la empresaria en sus historias de Instagram.

¿Qué pasará en el juicio?

Una vez que el tribunal haya escuchado la totalidad de las conclusiones, los jueces podrían deliberar durante una o dos horas.

Existen dos vías para resolver: la primera es dictar el “por tanto” de forma inmediata y fijar la lectura integral de la sentencia para cinco días hábiles después; la segunda opción es emitir la sentencia oral íntegra en la misma jornada.

Con este paso concluiría el debate oral que involucra a las tres figuras del entretenimiento costarricense, para así poner fin a una serie de audiencias en las que se vieron las caras, escucharon testimonios, vieron pruebas y se dieron a conocer las pretensiones de las partes.