Rosalía con su obra maestra ‘Lux’ fue la gran vencedora de los Latin Grammy: vea los ganadores.

Los costarricenses Debi Nova y Kendall Peña fueron los representantes de la música tica en los Latin Grammy 2026 y, aunque no hubo un gramófono para nuestro país, ambos brillaron en el evento.

Debi, quien fue nominada a mejor álbum pop contemporáneo por Todo puede convertirse en canción, premio que finalmente recibió Alejandro Sanz, fue una de las artistas encargadas de la conducción de la gala principal. Ella, junto a Roselyn Sánchez, presentó un espectáculo de cantautoras que protagonizaron Mon Laferte, Silvana Estrada y Kany García.

Peña competía en la categoría mejor nuevo artista, que al final ganó la colombiana Aria Vega; sin embargo, la música del costarricense sonó fuerte durante el evento especial de jóvenes intérpretes, efectuada un día antes de la ceremonia.

Con apenas 20 años, el argentino Milo J fue uno de los artistas más premiados de los Latin Grammy. El argentino dará concierto en Costa Rica el 22 de noviembre. (AFP)

La gran ganadora de la noche fue la española Rosalía, quien se hizo con seis de los siete premios a los que aspiraba. Por su parte, el argentino Milo J obtuvo cuatro galardones.

Rosalía, que abrió la gala con un popurrí que juntó sus éxitos La perla, Dios es un stalker y La rumba del perdón, llegó a la ceremonia como una de las favoritas.

Su LUX (Complete Works) fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como el álbum del año, el galardón más importante de la noche.

Más temprano, La perla, que canta junto al trío Yahritza y Su Esencia, se coronó como la canción del año.

“Es un honor estar aquí recibiendo esto”, dijo Rosalía al recoger el codiciado gramófono.

“Para todas las personas que me dijeron que no valía o que mi música era demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo, ahora estoy ganando estos premios”, celebró.

La composición le dio además el Latin Grammy a mejor canción pop, mientras que su producción le rindió igualmente el premio a la mejor ingeniería de grabación y al mejor álbum alternativo.

La costarricense Debi Nova deslumbró en su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. (AFP)

Rosalía conquistó además el gramófono a mejor video en formato corto con Sauvignon Blanc.

Por su parte Milo J, con su Niño, sorprendió y se impuso con la grabación del año, dejando en el camino a favoritos como Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso.

“Creo que Niño es la canción hoy en día que más orgulloso estoy de las que hice”, dijo el artista de 20 años.

“¡Aguante el folclor argentino!”, agregó el compositor, que triunfó en categorías como mejor interpretación urbana, en la que competía con grandes como Daddy Yankee, mejor álbum de música folclórica y mejor diseño de empaque para un total de cuatro premios.

Más galardones de la velada

CA7RIEL & Paco Amoroso, que llegaron a los premios de la Academia Latina de la Grabación empatados con Rosalía y Karol G con siete nominaciones, capitalizaron tres premios en las categorías de mejor interpretación electrónica, mejor video largo para su FREE SPIRITS (que cuenta con la participación de Sting) y mejor canción pop/rock con Hasta Jesús tuvo un mal día.

La reguetonera Karol G, que se subió a la tarima para cantar junto a un mariachi Ese hombre es malo, se llevó el premio al mejor álbum de música urbana con su Tropicoqueta y el galardón a mejor interpretación de reguetón.

El martes 10 de noviembre, el costarricense Kendall Peña se presentó en el 'showcase' de los nominados a mejor nuevo artista en los Latin Grammy. (AFP)

Su compatriota, la colombiana Aria Vega, se alzó como mejor nueva artista, un reconocimiento que en ediciones previas catapultó la carrera de talentos como Juanes, Calle 13 y Karol G.

“Estoy muy agradecida por la confianza”, dijo la colombiana a medios tras llevarse su gramófono.

“Mi música conectó con las personas que están dentro de la Academia y votaron por mí”, comentó.

Homenajes

La mayor fiesta de la música latina reunió en la ciudad del pecado a una constelación de estrellas y puso a hablar español a figuras de la talla de Janet Jackson, quien se subió a escena a homenajear a Daddy Yankee, la Persona del Año de esta edición de los premios.

“Tu música ha inspirado a toda una generación”, dijo la estadounidense levantando los aplausos de la platea.

El puertorriqueño, responsable de moldear y globalizar el reguetón, género que llegó a ser censurado en su natal Puerto Rico, recibió el reconocimiento agradeciendo a su familia y a su isla.

Arropado por una bandera gigante de Puerto Rico, así inició Daddy Yankee su presentación musical en los Latin Grammy. (AFP)

Poco antes, el cantautor apareció en escena con una enorme bandera de Puerto Rico y entonó clásicos como Rompe, Dura, Con calma, Gasolina y Despacito junto a cantantes como LL Cool J, French Montana, Bad Gyal y Bizarrap.

Otro momento emotivo de la noche fue el homenaje al también puertorriqueño Willie Colón, fallecido en febrero.

Fonseca, Luis Enrique, Cucco Peña, Nathy Peluso y Miguel Colón, el hijo del mítico trompetista, fueron algunas de las estrellas que cantaron himnos de la salsa de El malo del Bronx como El gran varón, Usted abusó, Oh qué será, qué será y La murga.

Otros vencedores de la noche fueron Édgar Barrera, el productor del año, quien llegó a la gala con 10 nominaciones, y la brasileña Anitta, quien conquistó el Latin Grammy al mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa con su trabajo de temática espiritual Equilibrivm.

“Este álbum nació de una transformación personal que me cambió para siempre”, dijo la cantante al recibir su premio.

Anitta dijo que su disco era un homenaje a la cultura negra que “por muchos años fue borrada en Brasil” y enfrentó censura.

Mon Laferte conmovió durante el espectáculo que brindó en el escenario de la gala principal de los Latin Grammy. (AFP)

Lista de ganadores del Latin Grammy

Álbum del año: LUX - Rosalía.

Grabación del año: Niño - Milo J.

Canción del año: La perla - Rosalía, Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Dylan Wiggins.

Mejor nuevo artista: Aria Vega.

Mejor álbum de música urbana: Tropicoqueta - Karol G.

Mejor álbum de pop/rock: Juanesteban - Juanes

Mejor canción de rap/hip hop: Antisistema - J Noa, Trooko.

Mejón canción urbana: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee.

Mejor álbum de rock: Shine - Fito Páez.

Mejor canción de rock: Ego - Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez.

Mejor canción de rock/pop: Hasta Jesús tuvo un mal día - Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver.

Mejor álbum de música alternativa: LUX (Complete Works) - Rosalía.

Mejor canción alternativa: Ante la duda, baila - Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo, Jesús Martos Castillo, Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich.

Mejor álbum pop contemporáneo: ¿Y ahora qué +? - Alejandro Sanz.

Mejor álbum de música mexicana contemporánea: Dosis - Xavi.

Mejor álbum tropical contemporáneo: Antes de que el tiempo se vaya - Fonseca.

Mejor álbum tropical: La vida era más corta - Milo J.

Mejor álbum de salsa: El alma en clave - Luis Enrique.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: El último disco vol. 1 - Carlos Vives.

Mejor álbum de merengue/bachata: Chula - Techy.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: La Fernández - Camila Fernández.

Mejor álbum de música de banda: Piedras a la Luna - Edén Muñoz.

Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido.

Mejor álbum de música norteña: Lo que me falta por llorar - Grupo Frontera.

Mejor canción regional mexicana: No capea - Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis.

Mejor álbum de cantautor: Taracá - Jorge Drexler.

Mejor canción de cantautor: Dime - Silvana Estrada.

Mejor álbum de música flamenca: Popular - Yerai Cortés,.

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: Equilibrivm - Anitta.

Compositora del año: Sara Schell.

Productor del año: Edgar Barrera.