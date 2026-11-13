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Rosalía con su obra maestra ‘Lux’ fue la gran vencedora de los Latin Grammy: vea los ganadores.

La entrega de los galardones a lo mejor de la música latina se realizó la noche del jueves 12 de noviembre, en Las Vegas

Latin Grammy 2026
La española Rosalía ganó seis de los siete premios Latin Grammy a los que aspiraba. Su disco 'Lux' fue elegido como álbum del año. CHRIS DELMAS

AFP y Jessica Rojas Ch.