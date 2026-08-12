Milo J dará concierto en Costa Rica: ‘Dios mío, al fin’

Hace unos meses se había anunciado un concierto en Costa Rica con Milo J; sin embargo, no se realizó. Ahora sus fans se ilusionan con verlo en Parque Viva.

“Señor, me has mirado a los ojos”, “Dios mío, al fin”, “No puedo creerlo” y “Por fin, no sabes cuánto rogué por esto” son algunos de los mensajes que recibió la productora Jogo con el anuncio de un concierto que muchos jóvenes y niños (y también adultos) esperaban para Costa Rica: Milo J.

Este miércoles 12 de agosto la empresa confirmó que el argentino por fin se presentará en suelo tico. El artista ha conquistado seguidores en el mundo gracias a su impactante propuesta de trap y música urbana, que poco a poco fue derribando las fronteras de estos géneros.

Camilo Joaquín Villarruel, su nombre de pila, tiene apenas 19 años. Comenzó su carrera siendo un adolescente y llamó la atención internacional con canciones como Milagrosa y Rara vez. Poco tiempo después de su debut, encontró uno de sus primeros grandes impulsos internacionales de la mano de Bizarrap con quien compartió en la BZRP Music Sessions #57 en el 2023, producción que llegó al Billboard Global 200.

La colaboración entre Bizarrap y Milo J le dio un empujón a la carrera del joven artista argentino. (Archivo)

Hasta el momento, Milo J ha publicado tres discos de estudio: 111, 166 y La vida era más corta. Su propuesta evolucionó de los sonidos urbanos a una fusión arrasante con el folclor latinoamericano.

También ha colaborado con otros grandes artistas de la talla de Nicki Nicole, Peso Pluma y Tini. En el 2023 fue el artista más joven nominado a los Latin Grammy, con apenas 16 años.

Su edición del Tiny Desk, que se estrenó en YouTube el 30 de abril, supera los 16 millones de reproducciones a la fecha.

Jogo confirmó que Milo J se presentará en Costa Rica el 22 de noviembre de este 2026, en Parque Viva, y que las entradas estarán a la venta en el sitio eticket.cr.

La información sobre los precios y la fecha de la venta se anunciará próximamente.