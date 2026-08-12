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Milo J dará concierto en Costa Rica: ‘Dios mío, al fin’

Fans ticos mostraron su emoción en las redes sociales de la productora Jogo

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Por Jessica Rojas Ch.
Milo J en Costa Rica
Hace unos meses se había anunciado un concierto en Costa Rica con Milo J; sin embargo, no se realizó. Ahora sus fans se ilusionan con verlo en Parque Viva. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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