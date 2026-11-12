Latin Grammy 2026 en vivo: Vea a todos los ganadores y siga la participación de Debi Nova y Kendall Peña

Los Latin Grammy 2026 se celebran este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, con los costarricenses Debi Nova y Kendall Peña entre los nominados. La cantautora aspira al premio a mejor álbum pop contemporáneo y Peña compite por el reconocimiento a mejor nuevo artista.

En este en vivo, La Nación dará seguimiento a los ganadores y las novedades de la premiación, con especial atención a los resultados de ambos artistas costarricenses.

¿A qué hora y dónde ver los Latin Grammy 2026 en Costa Rica?

La premier comienza a las 2 p. m., hora de Costa Rica, y podrá verse en las plataformas digitales de la Academia Latina de la Grabación, incluido su canal de YouTube. En esta ceremonia se entregará el premio a mejor álbum pop contemporáneo, por el que compite Debi Nova.

La gala principal comienza a las 7 p. m., hora de Costa Rica, y se transmitirá por TNT y HBO Max. En esta ceremonia se entregará el reconocimiento a mejor nuevo artista, categoría en la que está nominado Kendall Peña.

Debi Nova llega a los Latin Grammy con la sexta nominación de su carrera a estos premios. (Cortesía Sony Music)

¿En qué categorías están nominados Debi Nova y Kendall Peña?

Debi Nova compite por mejor álbum pop contemporáneo con su disco Todo puede convertirse en canción. Los otros nominados en esta categoría son Pablo Alborán, Monsieur Periné, Alejandro Sanz y nic.

Kendall Peña está nominado a mejor nuevo artista, junto con Delilah, Fabián, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.