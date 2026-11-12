Viva

Latin Grammy 2026 en vivo: Vea a todos los ganadores y siga la participación de Debi Nova y Kendall Peña

Todos los resultados de la premiación de este jueves 12 de noviembre en Las Vegas. La premiere comienza a las 2 p. m. y la gala principal a las 7 p. m., hora de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

actualizaciones

    AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en








    Jessica Rojas Ch.

    Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

    Lo más leído por suscriptores