Majo Ulate no se guardó nada y así celebró el cumpleaños de Mauricio Hoffmann (video)

El presentador Mauricio Hoffmann cumplió años este 8 de noviembre y su novia, la maquillista y empresaria Majo Ulate, no dudó en festejarlo con un emotivo detalle que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Ulate expresó en una publicación en Instagram el amor que le tiene a su pareja y la alegría que le da compartir su vida con él. En el posteo compartió un video de ella y Hoffmann brindando por su cumpleaños; las imágenes las acompañó con la canción Hoy, de Gloria Estefan.

Además, le dedicó unas palabras cargadas de amor: “Feliz cumpleaños al dueño de mis sonrisas. No puedo escribir todo lo que siento por este machito, pero sí puedo escribir lo eternamente agradecida que estoy con la vida por ponerme junto a él, porque es mi refugio, mi lugar seguro, el hombre de la casa que me recuerda que puedo bajar mis armas y dejarme rescatar una y otra vez por sus manos, sus ojitos y esos besos que me derriten”, escribió.

Majo Ulate celebró con amor el cumpleaños de Mauricio Hoffmann

Además, agregó una descripción de quién es Hoffmann para ella. Manifestó que es un hombre capaz de emocionarse, sorprenderse con los detalles de la vida, así como jugar y divertirse.

“Soy tu seguidora número uno y seguiré haciendo de tu cumple una fecha para recordar por siempre. Qué privilegio caminar juntos”, expresó.

La publicación de cumpleaños provocó varios mensajes de seguidores que se sumaron a la celebración: “A celebrar cada día el privilegio de amarse”, “El amor es lindo e infinito, que siga siempre en sus vidas como la primera vez”, “Qué lindo, qué palabras y complicidad. De verdad me alegro mucho por ustedes”, “Los admiro, son bellos” y “Que disfruten al máximo”, fueron algunos de los comentarios.