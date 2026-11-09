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Majo Ulate no se guardó nada y así celebró el cumpleaños de Mauricio Hoffmann (video)

La empresaria tuvo un emotivo detalle con su pareja y lo compartió con sus seguidores en redes sociales

Mauricio Nelson Hoffmann Majo Ulate
Mauricio Hoffmann y Majo Ulate tienen una relación desde hace más de cinco años. Archivo
Jessica Rojas Ch.