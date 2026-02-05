Majo Ulate rompió en llanto en Teletica y así reaccionó Mauricio Hoffmann: vea el video

Majo Ulate ha tenido un inicio de año retador y así lo narró en entrevista con Teletica, en la que incluso soltó el llanto.

La maquillista e influencer Majo Ulate, pareja del presentador Mauricio Hoffmann, no pudo evitar soltar el llanto en plena entrevista, luego del sorpresivo detalle que tuvo Teletica con ella.

Durante la edición del programa De boca en boca de este 3 de febrero, Ulate abrió su corazón para hablar sobre la reciente muerte de su gato. Allí se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales y defendió el luto que le generó el fallecimiento de su mascota.

Luego de esto, el equipo del espacio de farándula de Canal 7 la sorprendió con un regalo. “Ay, no lo quiero abrir“, dijo emocionada mientras tomaba el cuadro envuelto en papel.

Tras abrirlo y develar la pintura en la que se plasma a su gato Nacho, acostado en un monte, Ulate rompió en llanto.

“Qué detallazo. Yo sé las horas de trabajo que hay aquí en un cuadro como este. Les agradezco demasiado a ustedes por el detalle, al artista, por dedicarle esas horas a mi Nacho. Muchísimas gracias. Ahí seguiremos llorando después”, dijo con las lágrimas recorriéndole el rostro.

Majo Ulate rompió en llanto en Teletica

Al final de la nota, la profesional en estética se refirió al apoyo que le dio Hoffmann durante el proceso de enfermedad de su mascota, a la que tuvo que someter a eutanasia.

“Realmente podía sentir que él también estaba triste, que él también estaba triste por mí y por el gatito. Creo que siempre es lindo sentir esa empatía de la pareja. Te amo, mi amor”, declaró refiriéndose a Hoffmann.

Majo Ulate rompió en llanto al ver el cuadro de su mascota fallecida. (Captura de video)

El programa volvió al set en vivo, donde se encontraba Mauricio en compañía de Montserrat del Castillo. El conductor soltó una sonrisa nerviosa y su compañera confesó que lo vio muy afectado por la situación.

Más adelante, Hoffmann tomó la palabra y agradeció sentidamente al artista que realizó el cuadro: “Que Dios le bendiga esas manos a Jesús, qué artista y qué detalle más hermoso el que tuvo para con Majo”.

Además, exaltó la fortaleza de Ulate y expresó su gratitud con las personas que se han solidarizado con su pareja en medio del luto que atraviesa.

“Yo le mando a mi amor, le doy un abrazo todos los días porque sé que también han sido momentos difíciles, pero ha sido una mujer muy valiente. Así es que gracias a quienes les han mostrado su cariño también”, aseveró.