Majo Ulate revela lo que hará cuando termine ‘Mira quién baila’

Majo Ulate se prepara para competir en 'Mira quién baila' y, fiel a su característico sentido del humor, respondió una curiosa pregunta sobre su participación en el programa.

Aún no inicia Mira quién baila, pero la maquillista Majo Ulate ya tiene claro qué hará cuando termine su participación en el programa.

En un video compartido por la producción del espacio y por la propia Ulate, le preguntaron qué le diría a la Majo que recién concluye su paso por el concurso de baile.

Fiel a su característico sentido del humor, respondió: “Que se ponga a trabajar porque ha pasado meses solo bailando y bailando. ¿Y el salón, quién? A mí me espera una trabajada cuando salga de aquí, a llenar matrícula. Tengo que llenar como tres grupos. Cuando esté en semana de nominación y esté nominada: matrícula abierta”, dijo entre risas.

Aunque el programa se estrenará en setiembre, la maquillista ya figura entre las participantes que más expectativa generan. Ulate también adelantó que ha recibido clases de baile y visto documentales sobre los ritmos que deberá interpretar durante la competencia.