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Majo Ulate revela lo que hará cuando termine ‘Mira quién baila’

Aunque el programa se estrenará en setiembre, la maquillista ya figura entre las participantes que más expectativa generan

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Por Fátima Jiménez

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Majo Ulate, creadora de contenido y maquillista
Majo Ulate se prepara para competir en 'Mira quién baila' y, fiel a su característico sentido del humor, respondió una curiosa pregunta sobre su participación en el programa. (Rafael Pacheco Granados)







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Majo UlateMira quién baila
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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