Majo Ulate revela el intenso entrenamiento de tres horas previo a su debut en televisión

Majo Ulate ya afina los últimos detalles previo a la competencia de baile.

La maquillista costarricense Majo Ulate se ha mostrado feliz y muy disciplinada previo a su debut en la televisión nacional. Así lo reveló en sus redes sociales al compartir cómo es un día de sus entrenamientos previo a su participación en Mira quién baila.

Cada sesión, según Ulate, es de tres horas.

Su rutina de este martes 25 de agosto, por ejemplo, la preparaba para mantener el equilibrio, ejercicios de fuerza, cardio y trabajo de flexibilidad.

Con lo primero que inició fue con 25 minutos de activación de su cuerpo, lo que incluía movilidad de hombros, escápulas, columna y el uso de una banda elástica.

Además, la fuerza fue lo que más trabajó. Hizo 65 minutos de dominadas, remos, press militar (levantamiento de pesas), flexiones y trabajo en sus bíceps y tríceps. Y finalizó con spinning y flexibilidad en su espalda, hombros, pectorales y caderas.

Ulate enfrentará la competencia de baile junto a otras figuras de la farándula, como el cantante Tapón, la empresaria Karla Quesada, el humorista Mauricio Artavia (Papi Pazz) y la influencer Jasmine Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños.

Además, competirán el bailarín y exfigura de televisión JP, las presentadoras Natalia Monge y Rose Davis, así como los creadores de contenido Antuan Fallas y Alex Alvarado.