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Majo Ulate revela el intenso entrenamiento de tres horas previo a su debut en televisión

La maquillista participará en el popular formato de baile, que se estrenará en setiembre

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Por Fiorella Montoya
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Majo Ulate, creadora de contenido y maquillista
Majo Ulate ya afina los últimos detalles previo a la competencia de baile. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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