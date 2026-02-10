Viva

Majo Ulate continúa su difícil proceso de duelo: ‘Aún no entiendo por qué tengo que vivir sin ti’

La maquillista afirma que le cuesta entender el adiós

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Majo Ulate
Majo Ulate, maquillista y creadora de contenido, compartió públicamente la dificultad de afrontar la pérdida de su mascota, un gato llamado Nachito. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Majo Ulate
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.