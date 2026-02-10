Majo Ulate continúa su difícil proceso de duelo: ‘Aún no entiendo por qué tengo que vivir sin ti’

Majo Ulate, maquillista y creadora de contenido, compartió públicamente la dificultad de afrontar la pérdida de su mascota, un gato llamado Nachito.

Majo Ulate, maquillista y creadora de contenido, continúa en un difícil proceso de duelo luego de perder a su mascota, su gato Nachito. El animal murió a pesar de que la joven hizo todo lo posible por salvarlo.

La tarde de este martes 10 de febrero volvió a recordarlo tras encontrar en su armario una de sus blusas con pelusa que había dejado el animal. “En algún momento se metió a dormir encima de ella. Parece una tontera, pero cada pequeña cosa me pone triste y feliz al mismo tiempo”, afirmó.

Incluso, Ulate dijo que ni siquiera quería quitarle los pelitos del gato a su prenda. Además, compartió un difícil recuerdo del 31 de octubre del año pasado, cuando ya su mascota estaba enfermando.

“Hace tres meses lloraba de miedo de imaginarme un día de mi vida sin él, sin saber que estábamos en nuestros últimos meses juntos. Qué misteriosa la vida y qué difícil entender el adiós”, escribió en sus redes sociales.

Ulate confesó que tenía la esperanza de que su gato viviera con ella unos 10 años más y dijo: “No entiendo por qué tengo que vivir sin ti... solo yo sé cuánto te extraño, mi amor”.

La maquillista se ha mostrado muy afectada por la pérdida de su mascota; recientemente recibió un cuadro de su gato de parte de Teletica, donde trabaja su novio Mauricio Hoffmann.