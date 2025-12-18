Mahyla Roth debutará como presentadora de televisión de la forma más impensada

Mahyla Roth, representante de Costa Rica en Miss Universo 2025, cumplirá su sueño de llegar a la televisión.

Mahyla Roth ya pasó la página de Miss Universo y los certámenes de belleza. Rápidamente, guardó la cinta y la corona de Miss Universe Costa Rica para enfilarse a la próxima etapa de su carrera.

Como anunció hace unas semanas, tras su participación en Tailandia, debutará como presentadora televisiva. Aunque ya el aviso estaba hecho, no deja de sorprender la impensada forma en que lo hará.

Recientemente, el canal Opa confirmó que Roth será una de sus presentadoras para las transmisiones de las corridas de toros de fin de año. La modelo formará parte del destacado elenco de la televisora, que este año unió fuerzas con Multimedios.

Así fue la participación de Mahyla Roth en Miss Universo 2025

Ambos canales le harán competencia a Repretel y Teletica, quienes transmitirán desde Pedregal. En el caso de Opa y Multimedios, harán su trabajo en los eventos taurinos de la Plaza de Zapote, que se llevarán a cabo del 25 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Anteriormente, Mahyla también adelantó que estará muy cerca a la organización de Miss Universe Costa Rica en el proceso de 2026 y que incursionará como presentadora en el canal OPA, para el certamen del año entrante.

“Soy una mujer multifacética. A mí me encanta explotar mi potencial al máximo y ser presentadora es algo que, desde que soy una niña, me ha apasionado muchísimo y me ha llamado mucho la atención”, expresó.