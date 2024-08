Mafalda regresa: Netflix prepara nueva serie animada

Netflix anunció una adaptación de Mafalda, el icónico personaje creado por el argentino Quino, que llegará a la plataforma como una serie de animación. La dirección estará a cargo del cineasta Juan José Campanella, quien ganó el Óscar en 2010 por El secreto de sus ojos. A pesar de la emoción que ha generado esta noticia, aún no se ha revelado la fecha de estreno de la serie.

El anuncio fue realizado en la cuenta oficial de Netflix en X y Facebook, acompañado de un video en el que se observa a Mafalda apareciendo detrás de un globo terráqueo, el cual gira hasta detenerse en Argentina, el país de origen del personaje. Esta adaptación coincide con la celebración de los 60 años desde la primera publicación de Mafalda, en 1964.

Para Campanella, este proyecto representa “el desafío más grande” de su vida, según sus propias palabras. El director expresó su profunda admiración por el material original de Quino, confesando que, desde niño, se sintió parte del mundo de Mafalda.

“Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír, sino que a menudo me llevaban al diccionario. Cada palabra nueva venía con el premio de una carcajada”, comentó Campanella en un comunicado.

El cineasta tiene como objetivo principal trasladar “una de las obras más grandes de la historia del humor gráfico” al lenguaje audiovisual moderno, buscando conectar a las nuevas generaciones con la sátira e ingenio de Mafalda. Aunque reconoce la dificultad del reto, Campanella confía en que logrará respetar el legado de Quino, manteniendo el humor, la ironía y las agudas observaciones características de la obra original.

Cabe recordar que esta no será la primera vez que Mafalda se adapta a la pantalla. En 1972 se produjo una serie de 52 cortometrajes dirigidos por Catú, y en 1994, el realizador cubano Juan Padrón creó otra serie de 104 episodios que, a diferencia de la original, se enfocaba más en la acción que en los diálogos.

