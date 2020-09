A ver, muchos nos podemos identificar con algunas de sus pasiones: Los Beatles, El Pájaro Loco, la paz mundial, la primavera, los vestidos o con sus odios: la sopa, la guerra, las moscas; porque Mafalda lo que tiene es que no pasa de moda o, bueno, lo que no pasan de moda son los problemas sociales de la América Latina que la vio señalar a políticos, estados y gentes no tan buenas durante estas cinco décadas.