Machine Gun Kelly tiene una última oportunidad con Megan Fox: esta es la condición que define su relación

La relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly sigue en pausa, pero existe una posibilidad condicionada a un cambio en el artista.

El músico Machine Gun Kelly enfrenta una última posibilidad en su vínculo con la actriz Megan Fox, pero bajo una condición clara impuesta por ella, según información divulgada por Yahoo Entertainment.

La relación entre ambos ha tenido varios episodios. Inició de forma pública en junio de 2020. Se comprometieron en enero de 2022. Terminaron en marzo de 2024. Luego retomaron y volvieron a separarse a finales de ese mismo año. Esta ruptura ocurrió poco después de que la actriz anunció su embarazo, en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad del cantante. La hija de ambos nació en marzo de 2025.

De acuerdo con una fuente cercana citada por ese medio, la relación actual entre Fox y Kelly se mantiene en términos saludables, enfocada en la crianza de su hija. La misma fuente negó que exista una reconciliación formal, pero indicó que sí hay posibilidades de que la actriz considere retomar el vínculo.

En las últimas semanas, Machine Gun Kelly publicó varios comentarios elogiosos en fotografías de Megan Fox en Instagram. La actriz retomó su actividad en la red social tras meses de ausencia. Compartió imágenes con poses sugestivas y vestuarios llamativos.

Según la fuente, Fox percibe al músico como una persona con tendencia al caos y a generar situaciones provocadoras. Ese comportamiento, explicó, funciona en el ámbito artístico, pero resulta perjudicial dentro de una relación sentimental.

La misma versión señaló que cualquier posibilidad de estabilidad depende de un cambio real por parte del artista. Indicó que esas transformaciones no ocurren de forma inmediata y que, en su criterio, Kelly aún no alcanza ese punto.

El contacto también detalló que el regreso de Megan Fox a Instagram impactó al cantante. Las publicaciones generaron gran reacción entre millones de seguidores. La fuente añadió que el propio Kelly, antes de alcanzar la fama, formó parte de ese grupo de admiradores.

Finalmente, la persona consultada afirmó que el músico aún atraviesa un proceso personal. Señaló que con el tiempo podría alcanzar mayor madurez, pero que todavía se encuentra en una etapa de definición.

Hasta el momento, los representantes de Megan Fox y Machine Gun Kelly no emitieron declaraciones públicas sobre esta información.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.