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Machine Gun Kelly tiene una última oportunidad con Megan Fox: esta es la condición que define su relación

Una fuente cercana revela el estado actual del vínculo y la exigencia que el músico debe cumplir para aspirar a una reconciliación

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Por O Globo / Brasil / GDA
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 5 DE FEBRERO: (De izquierda a derecha) Megan Fox y Machine Gun Kelly asisten a la fiesta posterior de Universal Music Group 2023 para celebrar la 65.ª entrega de los Premios Grammy, presentada por Coke Studio y Merz Aesthetics Xperience+, en Milk Studios Los Ángeles, el 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles, California. Vivien Killilea/Getty Images para Universal Music Group for Brands/AFP (Foto de Vivien Killilea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
La relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly sigue en pausa, pero existe una posibilidad condicionada a un cambio en el artista. (VIVIEN KILLILEA/Getty Images via AFP)







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