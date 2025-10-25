Megan Fox y Machine Gun Kelly vuelven a estar juntos tras infidelidad, ruptura y nacimiento de su hija

La relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly tuvo varias rupturas desde 2020, incluida una tras el anuncio de su embarazo en 2024.

Megan Fox y Machine Gun Kelly reanudaron su relación sentimental después de varios meses de especulación y distanciamiento. La revista People reveló que la pareja retomó el vínculo amoroso que ha estado marcado por múltiples separaciones.

El romance entre la actriz y el músico comenzó en junio de 2020. En enero de 2022 anunciaron su compromiso. Sin embargo, en marzo de 2024 decidieron romper, aunque volvieron a reunirse meses después. Hacia finales de ese mismo año se produjo una nueva separación, poco después de que Fox informara que esperaba un bebé, en medio de rumores sobre una presunta infidelidad por parte del cantante.

La hija de ambos, llamada Saga Blade, nació en marzo de 2025. Desde entonces, la dinámica entre los artistas cambió. Una fuente cercana a la pareja indicó a People que el nacimiento de la menor fue clave para que retomaran el contacto y volvieran a convivir.

Según la misma fuente, Kelly pasa la mayoría de las noches en casa de Fox junto con la bebé. Aunque no han definido públicamente su situación sentimental, actúan como una familia y comparten tiempo como pareja. A pesar de esto, mantienen residencias separadas.

El músico tiene previsto iniciar una gira próximamente. Todavía no han decidido si la actriz y la bebé lo acompañarán durante esa etapa.

El entorno de los artistas destacó que ambos priorizan el bienestar de Saga. La actriz se siente satisfecha con la implicación del músico en la crianza de la niña y en la relación.

Megan Fox también es madre de tres hijos, fruto de su matrimonio anterior con el actor Brian Austin Green, con quien compartió una relación de 10 años. Por su parte, Machine Gun Kelly tiene una hija adolescente de una unión anterior.

Hasta el momento, Fox y Kelly no han presentado en público a su hija ni han emitido comentarios sobre el contenido publicado por la revista People.

