Macaulay Culkin revela cómo filmó su trágica escena de muerte en ‘Mi primer beso’ con abejas reales

Macaulay Culkin grabó con abejas reales la escena más impactante de Mi primer beso; relató el protocolo de seguridad y los trucos usados en el rodaje.

El actor estadounidense Macaulay Culkin, conocido por su papel en Mi pobre angelito, recordó cómo grabó la escena de muerte de su personaje en la película Mi primer beso, estrenada en 1991.

En ese filme, interpretó a Thomas J. Sennett, un niño alérgico a casi todo, incluido el veneno de las abejas. La producción exigió que el joven actor, de 10 años en ese momento, actuara con abejas reales, bajo condiciones que hoy no serían permitidas.

Culkin, hoy de 45 años, contó los detalles en el pódcast On Film… with Kevin McCarthy. Aseguró que la escena tuvo que repetirse cuatro veces y que los insectos fueron atraídos con un líquido que imitaba el olor de una abeja reina, colocado en sus dedos. Este truco permitió que las abejas volaran cerca de él sin picarlo.

Según explicó, los técnicos liberaron miles de abejas durante la grabación. Le indicaron que moviera sus manos frente a su rostro para mantener a los insectos alrededor, lo cual ayudó a capturar la imagen deseada para la cámara.

Para evitar accidentes, el equipo le enseñó un protocolo de emergencia. Una vez que escuchaba la orden de corte, debía lavarse las manos con agua caliente y correr hacia el bosque cercano. Un apicultor le dijo que los humanos corren más rápido que las abejas, aunque el actor dudaba de su velocidad a esa edad.

A pesar de la cercanía con los insectos, Culkin no sufrió picaduras graves. En una de las tomas, su cuello rozó un aguijón, pero este no llegó a incrustarse en su piel. Así logró completar la escena sin mayores consecuencias.

La escena de Mi primer beso, donde Thomas muere por un ataque de abejas tras buscar el anillo de su amiga en el bosque, marcó a toda una generación de espectadores. El actor considera que el uso de animales reales para ese tipo de escenas ya no tendría cabida en la industria actual.

