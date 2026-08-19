Luto en la música regional mexicana: fallece en trágico accidente vial una de sus estrellas, a los 21 años

Con apenas 21 años y considerado una de las grandes promesas de la música regional mexicana, el músico Germán Medina falleció tras ser víctima de un aparatoso accidente de tránsito.

Según medios internacionales como RCN y Univisión, junto al joven también murió su ingeniero de audio Olaf Rubí, quien viajaba con él en el vehículo.

Las autoridades confirmaron que el músico conducía por la carretera entre Tepic y Matanchén, en Nayarit, México, cuando se toparon con una camioneta volcada en el camino. No había señales del accidente y Medina no divisó a tiempo la situación; por lo tanto, intentó esquivar la camioneta, pero en la maniobra impactó su vehículo contra la barrera de contención de la calle.

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 17 de agosto.

La carrera de Medina estaba iniciando con gran suceso gracias a su habilidad para tocar el acordeón.