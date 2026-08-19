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Luto en la música regional mexicana: fallece en trágico accidente vial una de sus estrellas, a los 21 años

El ingeniero de audio del artista también perdió la vida en el accidente

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Por Jessica Rojas Ch.
Germán Medina
Germán Medina era músico del género regional mexicano y también estudiante universitario. (Facebook)







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Germán Medina
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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