Luto en la música: muere a los 60 años artista que cumplió el sueño de todo seguidor del rock

El cantante estadounidense Tommy DeCarlo, conocido como la voz principal de la banda de rock Boston desde 2008, murió este lunes 9 de marzo a los 60 años. La noticia la confirmaron sus hijos mediante un comunicado difundido en las redes sociales del artista.

Annie, Talia y Tommy Jr. informaron de que el cantante murió tras enfrentar un cáncer cerebral diagnosticado en setiembre. La familia pidió respeto y privacidad durante el duelo.

“Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro padre, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo del 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado setiembre, luchó con una fuerza y un coraje increíbles hasta el final”, señalaron sus hijos en el mensaje.

La historia del cantante llamó la atención dentro del mundo del rock. DeCarlo fue admirador del grupo durante años. En 2007 publicó en Internet un video en el que interpretó canciones de Boston. El fundador de la banda, Tom Scholz, vio la grabación y decidió reclutarlo como vocalista.

Según reportó la revista Rolling Stone, DeCarlo realizó giras con la agrupación durante casi dos décadas. También participó como cantante en el álbum Life, Love & Hope, publicado en 2013.