Luto en la música: muere a los 60 años artista que cumplió el sueño de todo seguidor del rock

El reconocido artista murió tras enfrentar un cáncer cerebral; estuvo junto a la reconocida banda por casi 20 años

Por Fiorella Montoya
Lazo negro
Tommy DeCarlo fue parte de la banda de rock estadounidense Boston. (Freepik)







Tommy DeCarloBoston
