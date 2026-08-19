Lussania Víquez no se guarda nada y lanza un llamado de atención sobre la maternidad: ‘Todavía vive una mujer’

La reconocida presentadora y locutora Lussania Víquez no se guardó nada en un mensaje lanzado en sus redes sociales, en el que, según su visión de vida, recuerda a las madres que debajo de ese “uniforme” aún existe una mujer.

La aclaración la hizo acompañada de un video en redes sociales en el que muestra una serie de fotografías, en las que se le ve con un vestido rojo, tacones y evidentemente maquillada; casi lista para una gran fiesta de gala.

“Procedo a presentar evidencia de que debajo del uniforme oficial de mamá —moño, chancletas, pañales y ‘¿Quién dejó esto aquí?’— todavía vive una mujer. Ser mamá ocupa muchísimo espacio en mi vida… pero no ocupa toda mi identidad”, escribió en la publicación.

Además, aseguró que sigue disfrutando de momentos con ella misma como arreglarse y “sentirse bonita”, aunque a veces algunas de esas versiones sean modificadas por otras.

“A veces, entre responsabilidades, trabajo, hijos y vida adulta, algunas de nuestras versiones se van quedando un poquito más atrás. No porque hayan desaparecido, sino porque hay otras haciendo más ruido”, contó.

La carismática madre de dos pequeños calificó las fotografías, que no son de este año, como espectaculares, y planteó la duda de si repite o no ese tipo de imágenes este 2026.