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Lussania Víquez revela las secuelas que el cáncer le dejó y que todavía enfrenta

La locutora hizo un video donde enumeró algunos datos que ‘no envidiarían de ella’

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Por Fiorella Montoya
Lussania Víquez
La locutora costarricense Lussania Víquez es sobreviviente de cáncer de mama. (Instagram)







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Lussania Víquez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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