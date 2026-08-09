Lussania Víquez revela las secuelas que el cáncer le dejó y que todavía enfrenta

La locutora costarricense Lussania Víquez compartió con sus seguidores algunos aspectos de su vida que cambiaron después de enfrentar el cáncer, tras decidir sumarse a una tendencia de redes sociales para contar cinco cosas de su vida que, según ella misma, sus seguidores “no envidiarían”.

Uno de los aspectos que mencionó fueron los pequeños puntos azules que conserva en distintas partes de su cuerpo.

“Tengo ‘tatuajes azules’ en gran parte de mi cuerpo. Bueno, en realidad no son tatuajes azules, son como puntitos; viene siendo como un marcaje que le hacen a uno cuando le van a poner la radioterapia”, dijo.

La comunicadora también habló de una de las consecuencias físicas que enfrenta luego del procedimiento al que fue sometida. Según relató, le realizaron una disección axilar, durante la cual le retiraron 27 ganglios de su brazo izquierdo.

“Tengo muchas restricciones con mi brazo izquierdo. Resulta que me hicieron una disección axilar, eso quiere decir que me sacaron 27 ganglios de mi brazo izquierdo, que no se regeneran, no se fortalecen, simplemente los quitaron y nunca van a volver”, explicó.

Ambas situaciones quedaron presentes luego de que en el año 2012 le detectaran un cáncer de mama que requirió quimioterapia y un tratamiento hormonal.

Otra de las situaciones que reconoció relacionadas con su salud es que experimenta alergias. Recordó que la primera vez que le ocurrió se llevó un gran susto.

“Soy muy alérgica, pero la alergia se me manifiesta sobre todo en los ojos. Yo la primera vez que me sucedió esto, casi me da un infarto”, relató.