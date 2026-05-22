Lussania Víquez estará en programa de Teletica por una razón muy especial

Lussania Víquez pidió apoyo para un primo que competirá el próximo domingo en un programa de Teletica.

Lussania Víquez, reconocida presentadora costarricense, solicitó apoyo en sus redes sociales para su primo Paulo, quien competirá este domingo en el programa Batalla de karaoke, de Teletica; donde ella también lo acompañará.

Víquez explicó que Paulo debía presentarse el domingo anterior, pero sufrió un problema de salud que lo llevó al hospital y obligó a posponer su participación.

“Pero bueno, estaba también muy agradecido porque me contó que en Canal 7 le dieron la oportunidad de presentarse este domingo que viene”, comentó.

La comunicadora contó que su primo ama cantar desde niño y que siempre ha luchado por abrirse camino en la música.

“Existen personas perseverantes, pulseadoras y Paulo, de verdad, en serio se los digo, qué hombre más pulseador. Él ama cantar, toda su vida ha amado cantar; desde el primer grado de la escuela canta”, expresó.

Según relató, su pariente tuvo que ser sometido nuevamente a un cateterismo, situación que preocupó a toda la familia. Sin embargo, aseguró que ya salió del hospital y que esperan verlo brillar en el escenario.

Víquez también aprovechó para destacar las cualidades humanas de su primo y pidió a sus seguidores apoyarlo durante la competencia.

“La primera es porque es sumamente talentoso; ya ustedes lo van a ver. Y la segunda es porque es una persona muy trabajadora y muy pulseadora. Yo creo que a la gente, cuando la pulsea, siempre le va a ir bien, tarde o temprano”, dijo.

Sostuvo que, aunque un programa de televisión no define el valor de una persona, considera que el apoyo del público podría significar mucho para él en este momento.

La presentadora aseguró que estará presente el domingo apoyando a su primo “con bombos y platillos” durante su participación en el espacio televisivo.