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Lussania Víquez estará en programa de Teletica por una razón muy especial

La presentadora dio a conocer la noticia en sus redes sociales y también pidió apoyo para una de sus personas más queridas

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Por Fiorella Montoya
Lussania Víquez
Lussania Víquez pidió apoyo para un primo que competirá el próximo domingo en un programa de Teletica. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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