Lupillo Rivera rompe el silencio sobre su ruptura con Belinda y revela detalles inéditos

Lupillo explicó que Belinda tomó y le envió las fotos que conserva y reveló cómo una imagen en un avión causó la ruptura.

Lupillo Rivera, de 53 años, afirmó que Belinda fue quien tomó y le envió todas las fotos, videos y recuerdos que aún conserva de su relación. Estas imágenes no se incluyeron en la edición mexicana de su autobiografía Tragos amargos, pero sí aparecen en la versión publicada en Estados Unidos. Según explicó, decidió omitirlas en algunos países por respeto a las leyes locales, no por temor.

El cantante señaló que su intención no ha sido afectar a Belinda, sino relatar su verdad sobre el vínculo amoroso que mantuvieron en 2019. Indicó que la relación duró siete meses y que durante ese tiempo algunos de sus hijos conocieron a la cantante. Rivera comentó que guarda buenos recuerdos de aquella etapa.

Rivera y Belinda se conocieron mientras trabajaban en el programa La Voz. Actualmente, enfrentan una disputa legal tras una denuncia presentada por la artista, quien lo acusó por violencia digital y mediática. El cantante se declaró sorprendido por esa acción legal y explicó en el programa Ventaneando que en su casa causó extrañeza la demanda, ya que, según dijo, “siempre ha hablado bien de ella”.

Rivera también indicó que aún no ha recibido una notificación oficial sobre las medidas de protección otorgadas a la cantante por parte de las autoridades. Añadió que presentó una contrademanda, la cual sigue en curso.

El cantante desmintió que en el teléfono que perdió hubiera imágenes comprometedoras. Indicó que todas las fotografías con Belinda fueron tomadas por ella misma y que él nunca se tomó una selfi con ella.

Sobre el fin del romance, Rivera explicó que la ruptura ocurrió después de recibir unas fotos en las que Belinda aparecía con otra persona durante un viaje en avión a Miami. Mencionó que la confrontó de inmediato y le pidió que no hiciera declaraciones públicas.

Lupillo Rivera expresó que aquella situación le resultó dolorosa en su momento, aunque con el tiempo logró comprenderla como parte de las experiencias de la vida.

