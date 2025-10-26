Viva

Lupillo Rivera rompe el silencio sobre su ruptura con Belinda y revela detalles inéditos

El cantante narró cómo una imagen en un avión provocó la ruptura con la artista y negó haber tomado fotos sin su consentimiento

Por El Universal / México / GDA
Lupillo explicó que Belinda tomó y le envió las fotos que conserva y reveló cómo una imagen en un avión causó la ruptura.
Lupillo explicó que Belinda tomó y le envió las fotos que conserva y reveló cómo una imagen en un avión causó la ruptura. (Instagram: @belindapop/Archivo LN)







El Universal

